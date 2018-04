Jak se propaguje banka v mobilu

GSM banking je zatím provozován pouze prostřednictvím sítě mobilních telefonů Paegas, a to bankami, se kterými má smlouvu. Zatím mezi ně patří IPB, ČSOB, Expandia, Poštovní spořitelna a Union banka. Mohutnou reklamní kampaň na novou službu zatím spustila pouze IPB a GE Capital. Vedle toho dělá masivní osvětovou propagaci své služby také samotný Paegas."IPB byla spolu s Expandií dlouho jediná banka, která plnohodnotný GSM banking poskytovala. Většina ostatních bank má dodnes jen phone banking. Ale bylo nám jasné, že s obrovským rozmachem mobilů se konkurence bude snažit tuto ztrátu rychle dohnat," říká Jiří Žižka, account manager agentury Mark/BBDO, který má klienta IPB na starosti. "S první kampaní na GSM banking jsme vyjeli už na jaře. Bylo to v době, kdy určitá cílová skupina už měla pojem o tom, co GSM banking je, ale bylo to ještě před masivní vysvětlovací kampaní samotného operátora."Jarní kampaň byla založena na rychlosti, s jakou se zákazník dostane ke svému kontu, a byla vždy porovnávána s nějakou situací ("Rychleji, než přečtete tyto noviny, budete na svém účtu."). Současná reklama je postavena na ukázce svízelných životních situací, které může ovládání účtu přes mobilní telefon pomoci vyřešit. Tuto myšlenku komunikuje televizní spot, tisková inzerce, rozhlasová a internetová reklama.

Paegas přitažený za vlasy

Vedle kreativního zpracování nové služby je zajímavé její načasování. Reklama na GSM banking od IPB se totiž celkem věrně překrývala s mohutnou vysvětlovací kampaní Paegasu. Příjemce tak mohl lehce získat dojem, že ta "banka, ve které jste jako doma", o níž mluví v reklamě Paegas, je IPB. "Ne, žádnou dohodu s Paegasem nemáme. Ale samozřejmě doufáme, že v ideálním případě si lidé obě kampaně spojí," vysvětluje Jiří Žižka. Podle kreativního ředitele Štěpána Tyllera se obě kampaně liší i kreativním zpracováním, i když jen v detailech: "Je pravda, že to sdělení je stejné, což je dáno tím, že propagujeme stejný produkt. Jediný rozdíl je v tom, že z toho spotu musí být na první pohled zřejmé, že se jedná nejen o reklamu na službu jako takovou, ale právě na GSM banking od IPB. Náš cíl tedy byl, ukázat v něm mobil opravdu jen na krátkou chvíli. Navíc jsme přidali ještě větší důraz na rychlost a praktické využití GSM bankingu. Na tuhle službu se dá dělat spousta vtipných věcí, kdy vás nějak zachrání nebo ji nějak využijete. Ale zároveň to musí být vždy důvěryhodné, musíte přemýšlet, kolikrát a za jaké situace ji opravdu reálně použijete. Třeba Paegas mi přijde trochu přitažený za vlasy. My jsme se snažili najít situaci, ve které se každý z nás pravděpodobně někdy ocitl, nebo se mu může lehce přihodit." jjPaegas a GSM bankingGSM banking je v marketingových plánech RadioMobilu, který provozuje síť mobilních telefonů Paegas, podle jeho marketingového ředitele Roberta Chvátala jakousi podznačkou. Bude tedy i nadále komunikován pod hlavičkou Paegasu, a ne jako samostatný brand. Smlouvu o provozování GSM bankingu uzavírá RadioMobil s bankami na základě jejich připravenosti vyřešit slučitelnost mezi jejím bankovním systémem a systémem RadioMobilu, kdy musí dojít k propojení centra pro SMS zprávy ad. Paegas zavedl službu GSM banking už v roce 1998 jako jeden z prvních v Evropě. Její obsluha přitom technicky vychází z přednastavené nabídky služeb Paegas sim toolkit. Počet bank, které budou nabízet GSM banking, se bude do budoucna rozšiřovat. Ty současné pak bude zájem ze strany uživatelů mobilních telefonů pobízet k vlastním reklamním kampaním. "Neexistuje v České republice banka, která by ho nechtěla uvést," říká Robert Chvátal. Zlom by měl podle jeho názoru nastat v příštím roce.Konkurenční banky, které poskytují GSM banking, a jejich reklamaExpandia/BBK D'ArcyPřestože Expandia byla první opravdu "virtuální" bankou, reklamní kampaň na GSM banking chystá na rozdíl od konkurence až na počátek příštího roku a zatím ještě nemá rozhodnuto, jakým směrem se zaměří.Union banka/Stálou reklamní agenturu nemáSamostatnou reklamní kampaň na GSM banking nechystá, určitá propagace probíhá na pobočkách. Podle slov tiskového mluvčího Union Banky spoléhá na to, že produkt je natolik zajímavý, že si k němu spotřebitelé najdou cestu sami.GE Capital/Leo Burnett AdvertisingGE Capital zahájila mohutnou reklamní kampaň, která má prostřednictvím GSM bankingu přilákat bance nové klienty. Jako vábnička slouží možnost výběru jednoho ze tří modelů mobilních telefonů, který klient po založení "mobilního" účtu dostane za velmi výhodnou cenu. Kampaň běží v televizi, v tisku, na billboardech a na internetu.ČSOB/DDBČeskoslovenská obchodní banka (ČSOB) chápe kampaň IPB, která jí patří, částečně jako kampaň svoji, takže podle jejího tiskového mluvčího reklamu na GSM banking má. Do budoucna pak uvažuje i o vlastní kampani, ale ta se bude odvíjet podle toho, jak vůbec budou oba brandy vedle sebe (nebo spolu) fungovat.V čem je rozdílPhone banking - zákazník volá operátorovi banky a přes něho provádí bankovní operace. Využívají ho spíše podnikatelé a firmy, je vhodný přímo k obchodování nebo k větším bankovním operacím.GSM banking - zákazník je na bance nezávislý a přímo ze svého mobilního telefonu může ovládat svůj účet, to znamená například kontrolovat zůstatek nebo provádět platby. Využívají ho spíše drobní střadatelé. RadioMobil těch, kteří dnes GSM banking používají, eviduje přes 30 tisíc.