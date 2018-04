Jak se snadno stát dlužníkem u vlastní banky

0:02 , aktualizováno 0:02

Pokud nesledujete pohyby svých finančních prostředků, často platíte kartou, máte na účtu kontokorent, nebo se na přelomu měsíce svým zůstatkem nebezpečně blížíte k nule, můžete se dostat do tzv. nepovoleného debetu. Co to pro vás znamená a jak se této nepříjemné situaci vyhnout?