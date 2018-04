Jak se správně obléci do práce: šortky v kanceláři jsou deset bodů mínus

Nastavit naprosto jasná pravidla pro všechny firmy a profese, kde se lidé pohybují v kanceláři, lze jen těžko. Už mezi jednotlivými obory jsou v oblékání různě velké rozdíly v benevolenci, stejně tak mezi národnostními diferencemi firem (zvláště asijské společnosti jsou, co do možností oblékání svých zaměstnanců a zvláště manažerů, přísné).

A tak můžete pozorovat pestřejší variace v oblečení šéfů reklamních agentur, oproti například konzervativním tmavým oblekům a podobnému rázu kravat v případě právních a auditorských firem. Je zřejmé, že čím chce firma vypadat seriózněji a působit tak na vnímání svých klientů, tím více bude bazírovat na jednoduchosti a více konzervativním rázu jejich oblečení.

. Rada šéfům Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci dodržovali alespoň rámcově určitou formu oblékání, dejte jim to jasně najevo. Sdělte jim to díky psanému kodexu, ústně při jejich nástupu, nebo prostřednictvím jejich koučů.

A je to logické. Jak dobře by se vám komunikovalo s právníkem, který by za vámi přišel v oranžovém obleku doplněném zelenou kravatou? Naproti tomu v případě mladého kreativního ředitele reklamní firmy vás to určitě ani nezaskočí. Prostě to patří k jeho profesi. Ovšem i v takové reklamní či mediální firmě by mělo být mezi jejími zaměstnanci jasno. Neměli by tápat, neměli by narušovat ráz firmy, pokud má být dán.

Kodexy berte vážně

K ujednocení oblékání zaměstnanců firem tak slouží kodexy oblečení. Některé společnosti (zvláště pak právní, finanční, auditorské, či investiční) je mívají jasně zasazené do psaných pravidel a dávají je svým nováčkům k nahlédnutí už při jejich přijímaní do svých řad. Jindy mají firmy zase tzv. nepsaná pravidla oblékání, a ty pak sdělují vedoucí (případně kouči nových zaměstnanců) svým novým podřízeným ústně při pohovoru či uvítacím dni. Někdy však se však ve firmě nesetkání s ani jednou z těchto dvou forem a pak je na vás, abyste našli tu správnou cestu, která vám na jedné straně bude příjemná a na druhé kvůli ní nebudete dělat svému zaměstnavateli "ostudu".

Muži od obleku po košili

Zkusme najít alespoň pár základních pravidel, která byste měli dodržovat v jakékoli práci úřadnického či manažerského charakteru. Tmavý oblek s adekvátní obuví a kravatou je základ, od kterého se odrazíme. Touto kombinací nemůžete nic zkazit. Maximálně budete vyzařovat v případě, že je v dané firmě nastavené oblékání poněkud volnějšího rázu. Pokud ne oblek, ve kterém s zdaleka ne každý bude cítit celý den dobře, pak alespoň společenské kalhoty nekřiklavé barvy a košile – v létě může být s krátkým rukávem.

Zvláště v poslední době je u pánů trend nosit triko s límečkem. Ano, i to je někde možné, ale nejprve se ujistěte, že tím nebouráte pravidla firmy, že nezáříte. Takové triko pak opět jednoduchých barev a co nejméně sportovní. Obuv rovněž společenskou, sportovním botám, či sandálům se vyhněte. Jedním z největších prohřešků jsou zvláště v povoláních opravdu seriózních právě sandály a šortky. Přijít na jednáních takto oblečený lze pokládat za trapas a váš obchodní partner si o vás okamžitě udělá nepěkný obrázek.

Pestřejší možnosti oblékání žen

Ale nebavme se pouze o mužích. Maximální business forma je v případě žen kostým, a to buď kalhotový, nebo se sukní. Tmavší barvy, bez výrazných módních výstřelků. Šperky rozhodně decentní – šňůra dvoucentimetrových rudých perel rozhodně mezi decentní nepatří. Boty na podpatku mohou být, ovšem žádné dvanácti centimetrové jehly a boty by měly mít plnou špičku.

. Co nikdy ne na sebe do kanceláře - muži žádné sandály, sportovní oblečení ani šortky

- ženy bez sportovního oblečení a módních výstřelků

Pokud je možné v rámci vámi odpozorovaných pravidel firmy chodit o kanceláře oblečená méně konzervativně, pak můžete sáhnout i po barevných kombinacích (ovšem žádné bizarní křiklavé formace), halence a sukni, různých variacích trik, či šatech. Ovšem ani v tomto odlehčeném případě by jste neměli nosit vysloveně trika, džíny se záměrně roztrhanými koleny či nějaké tenisky. Vždy přemýšlejte nad tím, s kým budete komunikovat, kdo jsou vaši obchodní partneři, zákazníci, jaké je vaše vedení.

Džínové pátky

Zajímavý je fenomén posledních let v řadě velkých firem u nás – tzv. džínový den. Pátek vnímá řada lidí jako určitý odlehčený pracovní den, a tak jim jejich šéfové vycházejí vstříc také uvolněnějšími formami oblékání. A tak přicházejí na řadu i džíny a sportovnější košile či trika. Ale nic se nesmí přehánět. I v takový odlehčený pátek myslete při ranním zkoumání své skříně na to, s kým se v průběhu dne potkáte.