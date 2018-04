Jak se stala z vašeho koníčka profese?

ANKETA

Jan Saudek fotograf

Jsem vyučený fotograf, ne vystudovaný na vysoké škole. Fotografii beru spíše jako umanutost, posedlost - nerad používám velké slovo "poselství". Jsem tím uchvácen od první chvíle a nyní se to ještě stupňuje. Pokud mluvím o profesi, ty slušnější platby ze světa začaly přicházet až v osmdesátých letech minulého století.

Heidi Janků zpěvačka

Tím zlomem bylo asi setkání s mým nynějším mužem, který mé kariéře a zpívání vůbec dal ten správný směr. Předtím jsem už sice zpívala za peníze, ale nebrala jsem to jako profesi. Až když jsem zpívání začala podřizovat opravdu všechno, začalo to taky fungovat a už jsem se zpěvem opravdu živila. Ve zkratce -je třeba potkat ty správné lidi.

Karel Plíhal písničkář

Doufám, že tato cesta stále pokračuje spíš jako koníček než jako profese. Profese v tomto případě má smysl, jen pokud je odezva ze strany diváků. Jinak je to úplně jedno. Baví mě to a těším se z toho, že na mé koncerty chodí lidé už tolik let.

Jan Šibík

fotoreportér

Okamžik, kdy jsem vyhrál konkurz na místo fotoreportéra do Mladého světa byl zlomem v mém životě. Právě v tomto momentu jsem se rozhodl udělat z koníčka profesi. Nicméně jsem pořád jeden z mála, kteří se v neděli večer těší, že druhý den půjdou do práce.

Anife Vyskočilová učitelka orientálního tance

Po příchodu do Česka jsem tančila jen tak pro sebe. Mé přítelkyně to chtěly také umět, tak jsem je učila. Bylo to shodou okolností v době, kdy se začalo mluvit a psát o orientální kultuře, a to vedlo i k zájmu o orientální tanec. A nějak přirozeně z toho vyplynulo, že jsem založila školu tance. Tak se stal tanec mou profesí.

***

KONTAKTUJTE NÁS

Vážení čtenáři, se svými pracovními zážitky z ciziny nás kontaktujte na e-mailu: jan.zalusky@mfdnes.cz nebo na adrese: Příloha Zaměstnání, Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5