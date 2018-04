Jak se starat o pojistku: Hlídejte hodnotu majetku, jinak dostanete málo

V čem je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti?

V pojistce domácnosti si pojišťujete vybavení bytu, jako je například nábytek, elektronika, oblečení. Na rozdíl od toho pojištění nemovitosti zahrnuje dům jako takový, chatu, chalupu a jejich příslušenství, jako jsou garáže, bazény a podobně. V rámci pojistky nemovitosti si můžete pojistit také stavební materiál určený k opravě či rekonstrukci.

Jak si mám správně stanovit pojistnou částku?

Pojistná částka je maximální hodnota, kterou pojišťovna klientovi vyplatí. Je proto velmi důležité nastavit si ji v dostatečné výši. Hlavním kritériem je skutečná hodnota vašeho majetku, který chcete pojistit. Uvědomte si, že při některých škodách, například při požáru, můžete přijít skutečně o všechno. S optimální výší pojistné částky může poradit i konkrétní pracovník pojišťovny, který má k dispozici různé metodiky.

Pokud si pojistíte dům, který má hodnotu několik milionů, na 700 tisíc, musíte počítat s tím, že pokud shoří, vyplatí pojišťovna maximálně 700 tisíc. Když vám však vítr odnese střechu a nová vyjde na 700 tisíc, dostanete méně, protože pojišťovna může uplatnit princip podpojištění. Zároveň je třeba pojistnou částku v průběhu času aktualizovat, abyste v pojištění měli zohledněno i zhodnocení domu.

Co pojišťovna nezaplatí?

Časté výluky bývají v souvislosti s válečnými událostmi, teroristickými útoky, vandalismem, ale i poškozením věcí podnájemníků. Pokud totiž byt pronajímáte, přestává být vaší domácností a pojistit si ji musí nájemce. Pojišťovna také nezaplatí škodu, pokud se prokáže úmyslné zavinění pojistníka.

Každá pojišťovna má ve svých všeobecných podmínkách výluky z pojištění, tedy konkrétně popsané případy, na které se pojištění nevztahuje. Pojistná smlouva může obsahovat řadu důležitých výjimek, které můžete snadno přehlédnout, proto si právě odstavce Výluky z pojištění a Předmět pojištění pozorně prostudujte ještě před podpisem.

Může se stát, že něco pojišťovna vůbec nepojistí?

Pojišťovny vyžadují odpovídající zabezpečení majetku proti vloupání. To, jak moc musíte byt nebo dům zabezpečit, záleží na hodnotě majetku. Čím vyšší hodnota majetku, tím jsou vyšší nároky na zabezpečení - od bezpečnostních zámků až k náročným elektrickým zabezpečovacím systémům. Požadavky se u jednotlivých pojišťoven liší. Nepojistitelným se může stát majetek, který se nachází ve čtvrté povodňové rizikové zóně, nebo ruiny bez oken či jinak značně poškozené stavby.

Jak mám postupovat v případě, že se stane škoda?

V první řadě musíte pojistnou událost co nejdříve nahlásit. Pak zdokumentovat vzniklé škody a udělat vše pro to, aby nevznikaly další. Oznámit pojistnou událost můžete telefonicky na informačních linkách pojišťoven. Potřebné formuláře získáte na pobočce pojišťovny či na jejím webu. Po nahlášení vás bude kontaktovat likvidátor, který přijde na místo škody a prohlédne poškozený majetek.

Kdy pojišťovna vyplatí peníze?

Pojistné plnění pojišťovna vyplatí do 15 dnů od okamžiku, kdy skončí vyšetřování události. To by podle zákona nemělo překročit tři měsíce od nahlášení. Menší škody pojišťovny zpravidla vyplácejí dříve. V případě škod většího rozsahu, například u živelních pohrom, pojišťovny vycházejí klientům vstříc a na základě žádosti poskytují zálohu ještě před ukončením likvidace.