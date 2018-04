Jak se stát cvičitelem ve fitness centru

Získat vzdělání pro práci instruktora ve fitness centru, cvičitele aerobiku nebo trenéra v posilovně je možné několika způsoby: absolvovat vysokou školu (Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy), vyšší odbornou školu (Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra-VOŠ) nebo rekvalifikační kurzy (pořádají různé instituce)."V současné době je absolvování kurzu zřejmě nejčastějším způsobem jak dosáhnout požadované kvalifikace," říká Petr Zachara, manažer fitness centra Sky clubu Brumlovka v Praze. Oproti pěti letům na vysoké škole a třem letům na vyšší odborné škole jsou cvičitelské lekce, které probíhají většinou čtyři až pět víkendů, nejschůdnější variantou. Existuje i intenzivní forma, kdy jsou školení jeden až dva týdny vcelku. Navíc většina institucí pořádajících kurzy pro instruktory nepožaduje středoškolské vzdělání. "Potřebujeme, aby naši žáci cítili hudbu a uměli se pohybovat, musí jim být minimálně 17 let a měli by mít dobrý vztah k lidem," vypočítává Markéta Jarkovská, metodička Fit klubu a instruktorka České školy aerobiku Heleny Jarkovské. "Na našich kurzech, které pořádáme v Čechách i na Moravě, je všechno, co budou v praxi potřebovat, naučíme. Zvládnou základy anatomie, fyziologie, kineziologie i pedagogiky."Při výběru kurzů je třeba zjistit, zda má škola nebo školicí zařízení akreditaci ministerstva školství. Na jejím základě dostanete po úspěšném absolvování kurzu osvědčení. Živnostenské oprávnění pro samostatně podnikající instruktory vydávají živnostenské úřady pouze absolventům akreditovaných cvičitelských škol. "Nemohla jsem sehnat zaměstnání a při prohlížení internetu jsem objevila nabídku rekvalifikačního kurzu pro instruktory do fitness center, vypráví Lenka Doubová z Litoměřic. "Protože jsem od dětství sportovala, neměla jsem problém se zvládnutím učiva. Na základě výsledků školení jsem získala živnostenský list a nyní pracuji místo v kanceláři v tělocvičně."Odborná způsobilost musí být doložena dokladem o absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy tělovýchovného směru nebo osvědčením o absolvování rekvalifikačního kurzu pořádaného institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro cvičitele, instruktory, trenéry, kteří podnikají, to znamená, že musí mít živnostenské oprávnění, které obdrží na příslušném živnostenském úřadě pouze na podkladě Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu. To je oprávněno vydávat pouze vzdělávací zařízení akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Novela nabyla platnosti od 1. dubna 2001.