Pět rad, jak se stát nejlepším šéfem

Sníte o tom, že budete skvělým šéfem, pevným a spravedlivým, že budete vizionářem, pro kterého bude radost pracovat. Něco jako Steve Jobs, Henry Ford nebo Tomáš Baťa. Vést tým ovšem není nic jednoduchého a mladí manažeři snadno nechtěně sklouznou k nevhodným způsobům chování a jednání, které pak budou jen těžce napravovat.

„Někdy lidé až přespříliš chtějí dokázat, že umí vést svůj tým. Chtějí dát najevo, že se cosi změnilo, přitom se však zapomínají zastavit a zamyslet. Výsledkem je, že jako lídři neuspějí a jejich tým se naopak rozpadne. Budoucí kariéra těchto lidí je pak z dlouhodobého hlediska negativně ovlivněna,“ míní Petr Vidmar.

Doporučuje proto šéfům pět bodů, které jim pomohou vyhnout se nevědomým chybám.

1 Při vedení buďte sví

Hlavně se nesnažte kopírovat druhé. Nová vedoucí pozice vyžaduje, abyste si našli svůj vlastní styl. Dobrý nadřízený nepodléhá stereotypním způsobům jednání a chování, to jej odlišuje od šéfa průměrného či špatného. Najděte si tedy čas, abyste objektivně zhodnotili, jak se chováte a jednáte. Pouvažujte o tom, jak se chováte jako nadřízený, když vyvíjíte na někoho tlak, když zaměstnance odměňujete a také jak je inspirujete.

2 Uvědomte si, co vyvolává stres u vás i u kolegů

Vyplácí se umět rozpoznat, co působí jako spouštěč stresu. Jste-li stresovaní, nemusí být vaše rozhodnutí vždy správná. Nicméně pokud víte, co u vás vyvolává stres, můžete své chování změnit a nenechat se vyvést z míry komplikovanou či nepříjemnou situací. Rovněž je důležité rozpoznat tyto spouštěče stresu u svého týmu, abyste mohli předvídat, jak budou jednotliví kolegové reagovat, a pokud je to nezbytné, tak zasáhnout a pomoci.

3 Snažte se získat upřímnou zpětnou vazbu

Vedoucí pracovníci jsou často obklopeni „přitakávači“, kteří říkají, co slyšet chcete. Takže se snažte získat názor od někoho zasvěceného zevnitř i zvenčí společnosti, od někoho, komu důvěřujete a víte, že bude upřímný. Získáte tak reálný obrázek o dané situaci. Zjistíte, co se skutečně děje, co je špatně a zda jste i vy součástí problému. Z takzvané 360stupňové zpětné vazby můžete rovněž zjistit, jaký mají členové týmu pocit z vašeho vedení.

4 Myslete v globálním měřítku

Vedoucí pracovníci dnes musí být schopni pracovat napříč různými kulturami. A dobří manažeři se vyhýbají zjednodušenému pohledu, že pokud nějaký přístup fungoval v jedné zemi, bude fungovat i v jiné. Pokud tedy budete citliví pro kulturní odlišnosti, máte bod navíc.

5 Pěstujte sportovní aktivity

Je těžké najít si čas na sport, když se ujímáte nové funkce a jste odhodláni pracovat přesčas, abyste měli výsledky. Ale udržovat sebe i svůj mozek v dobré kondici přináší odolnost a posiluje rozhodovací schopnosti a efektivitu. S dostatečným spánkem a pravidelnou sportovní aktivitou budete lepším manažerem, neboť omezíte iracionální a emocionální rozhodnutí. Budete fit i k šéfování.