Jak se stát drobným spekulantem? Investor radí z vlastní zkušenosti

V dnešní uspěchané době plné přepracování a stresu jsou módou adrenalinové sporty. Pod tím si představíme pro příklad bláznění s motorkou nebo autem nejlépe na okruhu nebo s tereňákem opravdu v terénu, bandžídžamping, lezení po skalách, případně jejich sjíždění na kole, rafting, létání na ultralightu a padák (ne ten zlatý!). No, a někdo investuje do akcií na burze.

Investice do akcií má na rozdíl od ostatních adrenalinů určitá specifika. Na rozdíl od těch ostatních se na tom dá snadno obrovsky vydělat. Nebo taky přijít na buben, samozřejmě – aby se tak pokud možno nestalo, vznikl tento článek. Ostatní adrenaliny vás ale také mohou zabít, takže jsou ve většině případů nebezpečnější.

Abychom snížili nebezpečnost akciových investic, musíme (koneckonců jako i v ostatních adrenalinech) tak trochu používat hlavu.

Máte na to?

První, co Vás asi napadlo, je, že na to musíte mít hodně peněz, tedy kapitál. Tohle kupodivu není tak velký problém. Začít se dá i s pár tisíci, ano myslím korun. Pro začátek to i doporučuji.

Nejdůležitější tedy není množství kapitálu, ale odvaha. Ne taková odvaha, jako je ve filmech se Schwarzenegerem, jen odvahu říct si teď, v určitou chvíli vzít do ruky telefon a zavolat příkaz. To už se pak nedá vzít zpět. Přitom vás to napadne. Po zadání příkazu a položení telefonu takový ten červíček bude hlodat. Pak se pochlubíte manželce, a to už nebude červíček, co vás bude nahlodávat. Ale vy si musíte stát a jít za svým.

Pokud se na to necítíte, vyzkoušejte si investování do akcií „nanečisto“. Nikomu o tom neříkejte, prostě si udělejte tabulku, určete si imaginární částku a v danou chvíli ji investujte, jako by byla skutečná. Tedy sledujte burzu, v určitou chvíli, která vám připadá vhodná se rozhodněte, imaginárně investujte a napište si to do tabulky. Nepodvádějte, děláte to pro sebe. A dál provádějte obchody, jako by to bylo ve skutečnosti. Prostě trénujte. Já to takhle „nasucho“ po nástupu do makléřské firmy také tak dělal, asi ¼ roku …

Pravidla hry

Když jste se už rozhodli a máte na to (tedy si to myslíte), potřebujete ten (i malý) kapitál. Pevně si vyčleňte ze svého majetku částku, kterou na investice do akcií dlouhodobě použijete. Opravdu pevnou, když pak dáte do investic méně, bude vás to mrzet když vyděláte (a hřát když to nevyjde).

Ne, to neznamená že vše máte najednou vrazit do první příležitosti, ale používat ji v dlouhodobém hledisku všechnu. S touto pevnou částkou by měl být srozuměn váš životní partner, přeci jen se ho to také týká.

Pevná musí být také proto, že když se nebude dařit, nebudete shánět další peníze, aby jste na těchto dalších vydělali a zamázli tak předchozí ztrátu, nejlépe než se to proboha dozví manželka. To je jen cesta do pekel, na kterou se dalo spoustu i renomovaných makléřů, kteří tak často prohráli obrovské finanční prostředky, a věřte, že jen zlomek takovýchto jejich poklesků se dostal na veřejnost, většinou to za ně v tichosti u klientů „vyřešili“ majitelé dotyčných firem. To už pak není podnikání s akceptovatelným rizikem, stane se z toho gamblerství a budete zralí na léčení.

Takže zdůrazňuji ještě jednou, stanovte si částku, kterou chcete investovat, a která vás nezničí, když o ni nedejbože přijdete – jistě, bolelo by to, ale nezničilo by vás to.

Další zásada je, že budete používat jen své vlastní prostředky. Až se vám zadaří, určitě se pochlubíte. Jasně, vy to neuděláte – ale uvidíte, že nakonec to tak bude. A pak zaručeně od těch známých nebo rodiny přijde ta nabídka, na kterou se dopředu důkladně naučte jedinou možnou, ráznou a jednoduchou odpověď „NE“.

Tato nabídka bude znít „Když jsi tak šikovný, my máme nějaké volné prostředky, nechceš je zhodnotit i nám?“. Pokud totiž řeknete ANO, je to tak trochu nezákonné (pokud nemáte licenci makléře, ale to jsme si řekli na začátku jasně, že tohle nemáte číst!), ale hlavně riziko vašeho investování se zvýší naprosto neskutečně. Celý krásný adrenalinový sport bude pryč, nastoupí jen pocit hrozné zodpovědnosti a následně představy o tom, co bude když uděláte chybu…

Co, kdy, kde a jak

Pro zjednodušení se budeme věnovat v ČR emitovaným akciím na českých akciových trzích. Pro vaše začátky jsou tyhle ideální.

Bez přístupu na akciové trhy toho moc s akciemi nenaděláme. Základem obchodování jsou tři trhy:

- RM-Systém - jednoduché řešení, jenže hodně drahé, pokud jedete přes makléře. Nejvyšší nabídka titulů, protože jsou tady obchodovány i akcie které na jiných trzích dávno nejsou. Můj soukromý názor je, že RM-Systém je vhodný pro babičku, která chce prodat zapomenuté akcie z kupónové privatizace. Používá se tady, když je zde odchylka ceny oproti jiným trhům (ve váš prospěch samozřejmě), a pro obchodování s akciemi, které jinde nejsou. RM-Systém má i levnou variantu obchodování přes internet, jenže to není přes makléře a budete v tom sami. Proč se tohoto bojím, vysvětlím později.

- SPAD – hlavní trh, super komfort, jediný problém je, že se tady jede v lotech, tedy v určitých počtech akcií najednou. Tady budete obchodovat, až budete za vodou a pojedete v desítkách milionů korun.

- KOBOS – to je to, co hledáte. Obchoduje se tady i s malými počty akcií. Ceny se blíží SPADu (na RM-Systému bývají většinou trochu větší odchylky). Dá se zde koupit nebo prodat většinou i jedna jediná akcie.

Když si projdete na internetu servery o akciích, naleznete tam většinou aktuální přehled o všech těchto třech akciových trzích. Tedy kolik jakých akcií je zrovna na prodej a za kolik – no a totéž obráceně, kolik je poptáváno čeho a za co. No a když chcete nakupovat nebo prodávat, zavoláte příkaz svému makléři. Jo aha! Vy ještě nemáte makléře …



Více na investujeme.cz