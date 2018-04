Jak se stát krupiérem v kasinu

Mít šikovné ruce, umět dobře počítat a jednat s lidmi potřebuje ten, kdo chce být krupiérem. Práce v hernách a kasinech je sice náročná, nabízí však dobré uplatnění nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí - například na luxusních zaoceánských lodích. K tomu je potřeba získat určitou praxi a aktivní znalosti cizích jazyků.V České republice je dnes téměř stovka heren a kasin. Velká část z nich má otevřeno čtyřiadvacet hodin denně. To vyžaduje poměrně velký počet lidí, kteří jejich fungování zabezpečují. Krupiér je pro provoz kasina nepostradatelný. Proto je o tuto profesi ze strany zaměstnavatelů stále velký zájem. "Abychom zajistili nepřetržitý chod podniku, potřebujeme mít stále minimálně čtyřicet krupiérů, kteří se střídají v pravidelných denních a nočních směnách," uvádí Milan Zeman, manažer pražského kasina Lucky. Ve dne, kdy nebývá v kasinech takový provoz, jsou směny delší a jsou na nich umísťováni převážně začátečníci. V noci, kdy do heren přichází většina návštěvníků, bývají nasazováni ti zkušenější.Většina kasin dnes po zájemcích o práci krupiéra požaduje absolvování odborného kursu ve speciální škole nebo několikaletou praxi. Některé podniky si své zaměstnance školí a zapracovávají samy. Požadavky na dosažené vzdělání nejsou veliké. Téměř vždy je důležitější šikovnost a schopnost učit se nové věci. Zájemce o práci krupiéra by měl dobře vypadat i vystupovat. Musí umět jednat s lidmi. Také je důležitá manuální zručnost, například kvůli míchání a rozdávání karet. "Krupiér se ve své práci setká s nejrůznějšími reakcemi klientů. Například musí vyjít s člověkem, který neočekávaně prohrál vysokou částku. Měl by zvládnout i nepřiměřené chování hráčů," vysvětluje Milan Zeman. Většinou je v tuzemských kasinech horní věková hranice pro uchazeče o práci krupiéra třicet let. To je podle odborníků česká specialita, protože v zahraničí žádné věkové omezení pro tuto činnost neexistuje. Výhodou je znalost cizího jazyka, převážně angličtiny. Přestože je zahraniční klientela českých kasin velmi různorodá a dají se zde najít zástupci všech možných zemí ze všech světadílů, je nejpoužívanějším jazykem právě angličtina. Pouze v podnicích u našich západních a jižních hranic se uplatní i schopnost hovořit německy. "Pokud chtějí pracovat v cizině, musí samozřejmě ovládat jazyk země, do které jedou. Perfektní znalost však nutná není, protože nejdůležitější je pracovní terminologie. A tu se učí v praxi hned od začátku, nejčastěji právě v angličtině, která je nejužívanější ve světě," doplňuje Jan Coufal, spolumajitel pražské krupiérské školy Casino Gaming School (CGS). Krupiérské školy s kasiny spolupracují a svým absolventům zajišťují pracovní místa v hernách po celé republice. Některé školy pořádají i kursy pro práci v zahraničních podnicích. Úspěšným a šikovným absolventům po určité době praxe (většinou jeden až tři roky), nabízejí místa v hernách i například na zaoceánských lodích nebo na pevnině téměř po celém světě. "Doba, která je nutná pro zapracování, je u každého jiná. Někomu stačí rok a někdo potřebuje dobu daleko delší. Po absolvování kursu musí nějakou dobu strávit v Čechách, získat zkušenosti a perfektně se naučit řemeslo a potom, pokud splňují všechny požadavky, jim můžeme pomoci najít místa v zahraničí," informuje Jan Coufal z CGS.V České republice se nejčastěji hraje americká ruleta, karetní hry black jack a poker. Krupiér musí perfektně ovládat pravidla hry i hru samotnou. Obsluhuje hrací stůl a hru vede, počítá sázky a vyplácí výhry. "Je docela náročné rychle spočítat výsledky sázení, to znamená znát přesné kombinace, hodnoty žetonů a přitom se věnovat hře a sledovat všechny přítomné," říká Karel Pacák, krupiér z Czech Casinos. "Musíte naprosto dokonale ovládat pravidla a hlavně umět rychle reagovat a přitom přesně počítat." Při karetních hrách krupiér hraje zároveň s klienty a opět hru řídí. Musí perfektně umět míchat a rozdávat karty. Činnost krupiéra hlídá po celou pracovní dobu takzvaný inspektor, který je přítomen u hracího stolu a kontroluje správnost průběhu hry a výsledků sázek.