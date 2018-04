Jak se stát realitním makléřem

"Obchodní společnost hledá do mladého kolektivu realitního makléře. Vysoké pracovní nasazení - zajímavé finanční ohodnocení." To je časté znění inzerátů realitních kanceláří hledajících nové partnery pro své podnikání. Na trhu jsou žádaní, protože jejich služeb využívá téměř každý, kdo nakládá se svou nemovitostí nebo hledá nějaké bydlení. Tato profese se u nás v žádné škole nevyučuje. Jejímu zástupci by neměly chybět obchodní duch, znalosti o trhu s nemovitostmi a komunikativní schopnosti. Na co se má zájemce o práci v realitní kanceláři připravit?"Skončil jsem stavební průmyslovku a nevěděl, co dál. Bez praxe je dnes nástup kdekoli téměř nemožný," svěřuje se Radek Krejčí z Plzně. "V novinách jsem našel nabídku realitní kanceláře, která měla podmínku: musím mít živnostenský list. Rodiče mě přemlouvali, ať zkusím být nejdřív někde zaměstnaný. Neposlechl jsem. Nejdříve jsem si moc nevydělal. Po půl roce se to zlepšilo. Našel jsem práci, která mě uspokojuje."Realitní kanceláře se zabývají jak zprostředkováním koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí, tak správou nemovitostí. "Při výběrovém řízení se uchazečů o práci neptám, co vystudovali a na jaké škole, ale čím vším prošli, jaké mají znalosti, co chtějí dokázat a kolik chtějí peněz," říká Jaroslav Horký, majitel pražské realitní kanceláře Horren. "Sám jsem začínal po absolvování strojní průmyslovky, a protože mě zajímal obchod, sháněl jsem informace o trhu s nemovitostmi a učil jsem se "za pochodu". Když dnes někoho přijmu, nechám ho měsíc "přičichnout" ke všemu, co může v realitách poznat. Pak s ním rozebírám, co se naučil, co by zlepšil, v čem chce pokračovat a jestli se chce učit dál." Praxe v oboru je prubířským kamenem. "Náskok před ostatními bude mít stavař nebo ekonom," říká Petr Vávra, provozní ředitel akciové společnosti Realspektrum v Brně. "Pro tuto práci se hodí vnímavý extrovert s obchodním talentem a odhadem, který je schopen být loajální k firmě, má přehled, sleduje ceny a novinky v oboru a zajímá ho vše kolem realit. Je dobré mít povědomí o stavebním, vlastnickém a občanském právu, o daních, o cenách nemovitostí, o tom, jak mají vypadat smlouvy, a vědět, kde si opatřit informace. V době přípravy se dá sondovat, která realitní kancelář má zvuk, a tam se ucházet o praxi."Absolventu střední nebo vysoké školy, který nemá praktické zkušenosti, se doporučuje projít dvoutýdenním kursem Obchod s nemovitostmi, organizovaný Asociací realitních kanceláří ČR. Dozví se spoustu užitečných aktuálních informací od přednášejících odborníků. Součástí kursu je práce s výpočetní technikou a orientace v nabídce internetu. Posluchač se seznamuje s činností a řízením realitní kanceláře, s příslušnými zákony, se stavebním právem, s praxí v oceňování nemovitostí, s náležitostmi kolem vlastnictví a nájmu bytů a nebytových prostor, s prodejem, koupí a správou nemovitostí. Naučí se hledat v katastru nemovitostí, ověřovat si informace, zařídit znalecký posudek, obeznámí se s kupní a zprostředkovatelskou smlouvu, s účetnictvím a daňovou soustavou a leccos se dozví o uživatelských vztazích k půdě. "Každému, kdo nemá v oboru zkušenosti, radím kurs absolvovat. Kursovné činí 13 000 Kč, ale ten, kdo do něj investuje, si pak jinak váží své práce. Tomu, kdo má o tuhle práci vážný zájem a osvědčí se, se počáteční investice vrátí," poznamenává Jaroslav Horký. "Na zájemce o spolupráci, kteří už pro někoho v oboru pracovali, se zase informuji u bývalých firem a o jejich přijetí se rozhoduji na základě doporučení." Realitní makléř by měl umět usměrnit cenové požadavky zákazníka, upozornit na nejrůznější úskalí konkrétního obchodu, poznat zákazníka blíže a pochopit jeho skutečné důvody pro obchodní transakci. "Klient mi musí důvěřovat. Chci, aby věděl, že dělám vše, aby byly všechny strany spokojené. Stává se, že společně přijdeme na daleko lepší variantu obchodu, o které zákazník ani nevěděl," uvádí Jaroslav Horký.Efektivita prodeje se hodně odvíjí od osobnosti agenta, od jeho schopností a důvěryhodnosti. Zákazník je citlivý na to, jak se k němu zástupce realitní kanceláře chová a vychází mu vstříc. Svým jednáním nesmí realitní makléř nikdy poškodit oprávněné zájmy a práva klienta ani zneužít svého postavení v klientův neprospěch či bez jeho souhlasu zveřejnit důvěrné informace. "Není naší povinností seznamovat zákazníky s tím, co by měli vědět, ale když to neuděláme, můžeme ho připravit o další nečekané výdaje," dokládá Jaroslav Horký. "Nedávno jsme rozmlouvali zákazníkům rychlý prodej bytu, který dostali před pár dny do osobního vlastnictví. Radili jsme jim, aby v něm dva roky bydleli a nemuseli po prodeji platit vysokou daň z příjmů. Neposlechli nás a prodali byt sami. Za čtyři měsíce přišli znovu, abychom jim pomohli, protože dostali daňový výměr na částku vyšší než milion korun. Bohužel museli zaplatit." Zájemci propadají všeobecné fámě, že se na realitách dá rychle zbohatnout. Ale stejně jako ostatní činnosti je to služba veřejnosti, a kdo se chová neseriózně, brzy skončí.