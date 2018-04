Jak se stát realitním makléřem

To je časté znění inzerátů realitních kanceláří hledajících nové partnery pro své podnikání. Na trhu jsou žádaní, protože jejich služeb využívá téměř každý, kdo nakládá se svou nemovitostí nebo hledá nějaké bydlení. Tato profese se u nás v žádné škole nevyučuje, ale je možné absolvovat odborný kurz.



Makléř musí být u toho



Makléři se pohybují v oblasti obchodů s nemovitostmi, stanovují ceny nemovitostí, zprostředkovávají obchody, poskytují poradenství a vůbec jsou přím o začleněni do dění souvisícího s realitním trhem. Stále cestují mezi klienty a svou kanceláří, udržují databázi nemovitostí, část svého pracovního času tráví za volantem automobilu a jednáním s klienty. Od realitního makléře se očekává samostatnost a jednání na úrovni. Je to rozhodně atraktivní pozice. Přináší s sebou velkou míru nezávislosti, a to jak časovou, tak i finanční. Při své práci získají makléři také zajímavé a mnohdy důležité kontakty, které se mohou hodit i do budoucna.

Realitní makléř je prostě člověk, který je v centru dění a který u ob

chodů musí být. Jak se člověk dostane na pozici realitního makléře? Ze všeho nejdříve by měl získat vědomosti a znalosti, které se obchodování s nemovitostmi týkají. Specializovaná literatura prakticky neexistuje a pravděpodobně nejschůdnější způsob, jak se ke znalostem dostat, je účastnit se odborného kurzu zaměřeného na obchodování s nemovitostmi. Takovýto kurz pořádá například Vzdělávací institut Franka Dysona, a to již od roku 1998.Jedenáctidenní studium je určeno zájemcům, kteří s problematikou obchodování s nemovitostmi nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti. Sumarizuje základní potřebné znalosti a dovednosti k výkonu činnosti realitního makléře. V odborném studiu je probírána problematika právní, problematika katastru nemovitostí, převody družstevních bytů, specifika státních bytů, obchodování s pozemky, obchodování s velkými objekty, technické zabezpečení převodů nemovitostí, provize, daňová problematika a praxe obchodování s nemovitostmi. Účastníci studia obdrží vzory smluv používaných v realitní praxi. Cena vzorů smluv je již zahrnuta ve školném. Studium spadá do ucelené řady systému profesního vzdělávání zaměřeného na nemovitosti. Vzdělávací institut Franka Dysona má od roku 1997 několikaleté zkušenosti se vzděláváním zaměřeným na oceňování nemovitostí, obchodování s nemovitostmi a širší problematikou související s nemovitostmi. Koncepce a metodika kurzu je připravována ve spolupráci s renomovanými realitními kancelářemi.

Každý nově zahájený kurz je doplněn o aktuální změny obchodního a občanského práva, které mají přímý dopad na obchodování s nemovitostmi, a o změny katastrálního zákona a souvisejících vyhlášek. Důraz je kladen na praktické zkušenosti. Součástí studia jsou průběžné diskuse o problému a odpovědi na dotazy posluchačů. Toto studium je doporučeno Profesní komorou poradců a správců majetku. Studium končí složením závěrečné zkoušky. Úspěšný absolvent obdrží celostátně platný certifikát znějící na kvalifikaci - realitní makléř, obchodník s nemovitostmi.