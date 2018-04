Jak se stát úředníkem v EU

Podle vyjádření předsedy Evropské komise Romana Prodiho bude potřeba jen pro tento úřad do konce roku 2008 přibližně 3800 nových pracovníků. Ti by měli pocházet z kandidátských zemí EU, konkrétní počty úředníků z jednotlivých zemí nejsou přitom stanoveny kvótou, ale přihlíží se ke geografické vyváženosti (zvýhodněny jsou tak malé země). Pro české uchazeče tedy připadá v úvahu přibližně 600 míst, na která bude od ledna 2003 vypsán jednotný celoevropský výběrový konkurz.



Do Evropské komise přes náročný konkurz



Přijímací řízení se skládá z tříkolové písemné a ústní zkoušky. Evropská komise hledá především odborníky v oblasti daňové a celní problematiky, finanční kontroly a zahraniční politiky, soudnictví, životního prostředí, vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů. Právníci, ekonomové, politologové a sociologové mají největší předpoklady v konkurzu uspět. Konkurzy se vyhlašují ve všech členských zemích EU.

Od uchazečů se předpokládá solidní všeobecné vzdělání, dobrý přehled o evropských dějinách, znalost minimálně dvou oficiálních jazyků EU (angličtina podmínkou), uzavřené vysokoškolské studium a minimální tříletá praxe v oboru. Při zkouškách pak musí uchazeči umět odpovědět v národních kolech na otázky typu: "Který finanční nástroj Evropské unie podporuje projekty v oblasti životního prostředí?" V prvním kole konkurzu v průměru neuspěje 90 procent uchazečů.

Na úspěšné čeká druhé písemné kolo a pro poslední skupinu nakonec ústní pohovor v Bruselu. Komu se podaří obstát v konkurzu, nemá ještě jistotu, že bude také skutečně v Evropské komisi zaměstnán. Kandidát se dostane nejprve na speciální seznam nových zaměstnanců, takzvaný "blue book", a musí si pak vlastními silami zajistit místo. Kdo uspěje, ten má před sebou velice zajímavou kariéru. Vysoké nároky na zaměstnance kompenzují navíc sociální jistoty, materiální zabezpečení a možnost profesního růstu.



Jaká je kariéra evropského úředníka



Kariérní řád zaměstnanců evropských institucí se dělí na kategorie A, B, C a D podle dosaženého vzdělání (A vysokoškolské vzdělání, D základní vzdělání). Od zaměstnanců kategorie A se očekává iniciativa, představivost a kreativita, vůdčí schopnosti a mimořádné pracovní nasazení. Začínajícího úředníka v kategorii A čeká velice zajímavá kariéra, může se uplatnit ve všech řídících a správních funkcích. Úředníci kategorie A se například podílejí na tvorbě legislativy v oblasti životního prostředí, vedou jednání s nečlenskými zeměmi nebo řídí podpůrné programy v rámci společné zemědělské politiky. V každém případě jde o práci v relativně malém týmu a vyžaduje od jednotlivce od počátku kariéry vysokou míru odpovědnosti. Kategorie A se dále klasifikuje podle délky pracovních zkušeností od A8 do A1.

Úspěšný absolvent vysoké školy s minimálně dvouletou pracovní zkušeností začíná na stupni A7 nebo A6, a to v případě, že má specializované vzdělání v oblasti práva, ekonomie, účetnictví, statistiky nebo podobného zaměření. Za normálních okolností může během své kariéry povýšit až na úroveň A4, výjimečně na A3. Vyšší posty jsou vyhrazeny politicky nominovaným úředníkům (komisaři, generální ředitelé a jejich náměstci apod.).

Od zaměstnanců kategorie B se očekává, že úspěšně zakončili vyšší středoškolské vzdělání a mohou doložit minimálně dvouletou praxi v oboru. V této kategorii existuje pestrá paleta možností uplatnění ve všech oblastech působnosti EU, převážně v řídících funkcích. Pracovníci kategorie B se například podílejí na chodu evropské politiky v oblasti životního prostředí, vnějších vztahů, celní správy, daní nebo na správě strukturálních fondů. Řada z nich nachází uplatnění ve vnitřní administrativě evropských institucí, v oblasti rozpočtu, výpočetní techniky a v řídících funkcích archivů a knihoven. Zaměstnanci kategorie C vykonávají především kancelářské práce, spravují archivy a knihovny a zabezpečují chod administrativních oddělení. Očekává se, že mají ukončené středoškolské vzdělání a nejméně dvouleté pracovní zkušenosti v oboru.



A co platy?



Jen málokdo bere v tuzemsku tak vysoký plat, jaký může získat v EU. Zaměstnanci Evropské komise se těší nejvyšším příjmům ze všech institucí EU (kategorie A1 až 13 871 eur měsíčně). Platy závisí na pozici, délce zaměstnání a na tom, jestli musel pracovník opustit svou rodnou zemi, aby mohl v komisi pracovat. Zaměstnanci s dětmi na ně uplatňují daňový odpočet (jeden z rodičů platí o 11 procent nižší daň), všichni pracovníci dostávají příplatky na sebevzdělávání. Další kategorií pracovníků v Evropských institucích jsou tlumočníci a překladatelé. Jedenáct oficiálních jazyků EU (jejich počet se po rozšíření ještě zvýší) poskytuje řadu příležitostí pro uplatnění lidí, kteří ovládají různé, často roztodivné jazykové kombinace. Práce tohoto druhu je velmi náročná a podle toho dobře ohodnocená ­ nejvíce si lze takto vydělat 11 500 eur měsíčně.

