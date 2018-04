Jak se studuje na univerzitě třetího věku?

Mája Kvasničková, Praha, 72 let: Již několik let se účastním různých kursů, přednášek a aktivit pro seniory v rámci univerzity volného času u Obvodního kulturního domu v Praze 7. Navštěvovala jsem také cyklus výborných přednášek o biologii na univerzitě třetího věku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.Jiřina Pecková, Benešov, 61 let: Již druhým rokem jezdím do Prahy na Univerzitu Karlovu. Jednou týdně tam navštěvuji přednášky na 2. lékařské fakultě. Celý život jsem pracovala jako zdravotní sestra a tento obor je mi velmi blízký. Zaujal mne například cyklus o preventivní medicíně.Karel Plocek, Brno, 65 let: Na univerzitu třetího věku mě upozornil můj přítel a bývalý kolega. Přihlásil jsem se do základního kursu na Masarykově univerzitě a po jeho ukončení chci pokračovat i v nástavbě. Do školy chodím jedenkrát týdně a klidně bych chodil i častěji. Seznámil jsem se se spoustou nových lidí a i mimo přednášky řešíme probíraná témata. Zvláště po přednáškách ze sociologie nebo politologie. Já se nejvíce zajímám o zdravý životní styl a dějiny umění. Témata přednášek se dozvídáme většinou během léta před zahájením výuky. Některé fakulty pořádají i krátkodobé tematicky zaměřené kursy.Jiří Štěpánek, Hluboká nad Vltavou, 67 let: O možnosti studia jsem se dozvěděl od známého, který již druhý rok navštěvuje přednášky na vysoké škole v Hradci Králové. Chtěl bych se přihlásit na univerzitu do Českých Budějovic. Otevírají tam zdravotnický obor. Rád bych se tímto způsobem dozvěděl něco nového o péči o zdraví. Vím, že za studium se platí jenom zápisné, které si může důchodce dovolit.Růžena Štýbrová, Praha, 56 let: V přípravkách na univerzitě volného času, kterou pořádá OKD v Praze 7, jsem si v jednom semestru vybrala několik zajímavých témat. Nabízeli například přednášky: zdravý životní styl, stárnout zdravě, psychologii, dějiny umění, světové dějiny a dějiny hudby. Část mých "spolužáků" se po těchto kursech přihlásila na univerzitu třetího věku.