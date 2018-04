Jak se studuje v Chorvatsku

Potvrzují to nejen další studenti-cizinci, ale i samotní Chorvaté. Ti, kteří byli na studiích v Praze, jsou přinejmenším překvapeni, kolik českých vysokoškoláků pracuje. Ne "brigádničí", ale skutečně chodí do práce. V Chorvatsku je situace jiná - takové východní "Beverly Hills". V roce 1995 byla v Záhřebu otevřena Národní univerzitní knihovna. Monstrózní, předimenzovaná stavba je ve skutečnosti luxusní studovnou a společenským centrem pro vysokoškoláky. Posadit se na rozlehlých tmavomodrých plyšových sedačkách vedle osoby starší třiceti let je prakticky nemožné. Parkoviště nacpané auty zahraničních značek může budit dojem, že zaměstnanci knihovny jsou v souladu s budovou stejně předimenzovaně placeni. Knihovníci však pracují ve státní sféře. Ta auta jsou jednoduše studentů.Záhřebská univerzita (Sveučilište u Zagrebu) je rozdělena na více než třicet fakult. Jednou z nejžádanějších je fakulta filozofická. Základní oborovou jednotkou fakulty není katedra, ale úsek. Studium je pětileté, po ukončení čtvrtého ročníku je student absolventem. Pátý ročník je vyhrazen pro diplomovou práci, která je proti českým diplomkám třetinová. Po jejím obhájení získává absolvent titul profesor. Po vypracování magisterské práce po dalších nejméně dvou letech titul magistr a teprve na to navazuje doktorandské studium. Finanční náročnost studia je vysoká. Zdejší vysokoškoláci si řádně vyprazdňují kapsynapříklad index stojí téměř 600 korun! O knížkách ani nemluvě - slovník spisovné chorvatštiny přijde téměř na dva tisíce korun! Za solidní cenu lze pořídit ubytování - kolej stojí přibližně 700 korun na měsíc, privát okolo 3500 korun plus režijní náklady.Organizačním "mozkem" studentů je Studentské centrum (Studentski centar). V něm si studenti mohou půjčovat knihy, dívat se na video, zapojit se do aktivit "dílen". Studentské centrum spravuje divadlo, galerii, kino, klub, vnitřní rozhlas, videoprogram (vysílá každý den mezi 12. a 23. hodinou a studenti ho sledují na svých pokojích na koleji přes kabelovou přípojku), vlastní knihovny, vydavatelství, katolický úřad, jazykovou školu, fitness centra na kolejích, cestovní agenturu, nabízí brigády (s průměrnou hodinovou mzdou 60 korun).Stravování je něco, nad čím běžnému českému vysokoškolákovi, zvyklému na tuzemské, s výjimkami "nepoživatelné" menzy, zůstává rozum stát - v dobrém i špatném slova smyslu. Studenti Univerzity v Záhřebu disponují takzvanými "iksicemi" neboli identifikačními kartami studenta (identifikacijska kartica studenta). Je to karta o rozměrech běžné platební karty, která je požadována v knihovnách, při vstupu do počítačových učeben, ale především je nabita finanční částkou (subvencí), kterou poskytuje ministerstvo vědy a technologie. (To slouží vysokým školám; základní a střední školy mají své ministerstvo vzdělání a sportu). Denně mají studenti ministerstvem dotováno nejméně jedno jídlo v ceně přibližně 72 korun. Podle vzdálenosti bydliště od Záhřebu či studijních výsledků je možné obdržet dotaci i na celodenní stravování. "Iksice" platí na všechny menzy univerzity, není potřeba si jídlo předem objednávat ani hlídat výši kreditu na kartě. Jednoduše předložíte "iksici" a částku převyšující denní dotaci zaplatíte hotově přímo v menze na pokladně. Menzy mají provoz téměř nepřetržitý, a přesto je stále plno! Jedním z důvodů je i to, že jinak velmi drahé jídlo je studentům v menzách cenově dostupné.Na studia do Chorvatska je možné se dostat třemi způsoby. Výměny studentů organizuje ministerstvo školství a nadace CEEPUS. Rozdíl je v poskytnutých službách. Přes ministerstvo student sice získá vyšší stipendium i kartu X, ale musí doplácet stravování v menze. Program CEEPUS poskytuje stipendium o něco menší, ale "iksice" je nabita dostatečným kreditem, který bez problémů pokryje celodenní stravování. Třetí možností je přímé kontaktování fakulty. Je potřeba na filozofické fakultě v Záhřebu složit zkoušku z chorvatštiny (fakulta pořádá přípravné kursy chorvatštiny, tzv. pripremnu godinu) a přihlásit se k přijímacím zkouškám. Studium je placené, školné činí na nejlevnějších humanitních oborech okolo sedmdesáti tisíc korun ročně.* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zprostředkovává mezivládní výměnu studentů.* nadace CEEPUS, Senovážné náměstí 26, Praha 1, tel. 02/ 24398263.