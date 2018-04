Jak se vrátit po mateřské do práce

Po několikaleté nepřítomnosti v zaměstnání ztratí mnoho lidí sebedůvěru. Neměli kontakt se zaměstnavatelem, nesledovali, co nového se v jejich oboru děje. Obávají se, že se v práci neosvědčí, že už všechno zapomněli nebo že jim chybí aktuální informace.

Neztraťte kontakt se svým oborem

Zajímejte se o svůj obor i nadále. Není možné se po čtyřech letech v domácnosti vrátit do práce a přitom nevědět, kam se mezitím váš obor posunul. Pokud jste nastoupili na několikaletou rodičovskou, využijte ji i ke svému profesnímu růstu. Studujte například cizí jazyky - třeba i prostřednictvím internetu. Po nástupu zpět do práce uplatněte v praxi všechny nové poznatky, které jste získali.

"Prodejte“ skutečnost, že starost o chod rodiny je vlastně složením základní zkoušky z managementu "malého podniku“.

Sledujte, co nového se děje ve firmě

Snažte se získávat průběžně informace o svém zaměstnavateli. Řešit svůj návrat do zaměstnání až po uplynutí rodičovské dovolené je častá chyba. Dokládá to i výzkum Modelového programu podpory slaďování profesního a rodinného života EQUAL-MOPPS, z něhož vyplývá, že řada rodičů má vazbu na svoji firmu buď pouze náhodnou, typu "když se s někým potkám“, nebo vůbec žádnou.

Některé společnosti svým pracovníkům na rodičovské dovolené posílají pozvánky na neformální firemní akce a umožňují jim dále se vzdělávat prostřednictvím e-learningových a jiných kurzů. "Pro ty, kdo přerušili zaměstnání z důvodu péče o dítě, vydáváme pravidelný bulletin s informacemi o dění ve společnosti,“ informuje Naďa Padevětová z odboru pro lidské zdroje Citibank. Tato společnost nabízí rodičům flexibilní formy práce, po návratu z rodičovské dovolené dostanou finanční příspěvek na hlídání dětí až 7 tisíc korun.

Zajímejte se o kratší pracovní úvazky

V Česku pracují na zkrácený úvazek jen čtyři procenta lidí, na západ od našich hranic je to mnohonásobně více, v Nizozemsku například desetkrát více. Výzkumy ukazují, že tento trend přichází i do České republiky. Potvrzuje to i Zita Lara, ředitelka České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Také nový návrh zákona chce ulehčit rodičům skloubit práci s péčí o děti. Stát chce podporovat zkrácené a flexibilní pracovní úvazky. Podpora by se měla týkat rodičů dětí do 10 let a těch, kteří pečují o handicapované děti (nebo staré rodiče a studenty středních a vysokých škol).

Přitom alternativní úvazek neznamená jen kratší pracovní dobu. Zaměstnavatel vám může nabídnout třeba práci z domova nebo sdílené pracovní místo (dva se střídají na jedné pozici).

Problém s pracovní dobou? Jděte jinam!

Nechtějí vám ve vašem zaměstnání vyhovět a nenabízejí vám flexibilní, alternativní úvazky? Poohlédněte se jinde ve svém oboru. Některé společnosti mají dobře propracovaný program slaďování osobního a pracovního života. Uvědomují si, že se jim finančně vyplatí odborníky si udržet než neustále školit a hledat nové.

Zapojte se do dílčích projektů a aktivit

Někteří zaměstnavatelé chtějí, aby jejich lidé zůstali v kontaktu s oborem. Založili pro ně program na podporu žen a mužů na mateřské a rodičovské dovolené. "Informujeme je o dění ve firmě a plánujeme jejich návrat do pracovního procesu. Nabízíme jim i práci formou zkrácených úvazků a zřizujeme pro ně dětské koutky,“ uvádí Veronika Klápová z oddělení lidských zdrojů Českých aerolinií.

Domluvte si schůzku se svým nadřízeným a zeptejte se, zda nepotřebuje vaše zkušenosti. I když budete mít zatím čas pracovat jen pár hodin týdně, návrat do práce vám to výrazně usnadní.