Jak se vydělává 50 % ročně? V akciích

Nejzajímavější výnosy přinesly samozřejmě investice do akcií, akciových fondů, případně indexových nástrojů (certifikáty, ETF). Na domácí burze si po letech hojnosti a výnosech kolem 40 – 50 % museli investoři zvyknout na čísla běžná pro vyspělé západní akciové trhy, málokdy dosahující dvouciferných výnosů. Většina evropských indexů (včetně domácího PX) letos přežila výraznou korekci počátkem léta. V průběhu druhé poloviny se však dokázaly vzpamatovat a vrátit se ke svým maximům, nebo je v lepším případě ještě překonat.

Kde se vydělávalo nejvíc?

Nejvyšší zisky si v roce 2006 připsaly akciové trhy jihovýchodní asie, jako jsou Čína, Indie apod, které již několik let patří mezi favority mnoha akciových analytiků jako trhy s velkým potenciálem. Vysoké zisky si připisovaly také akcie v zemích střední a jižní Ameriky, kde se nejvíce dařilo akciím v Peru a Venezuele. Instrumenty zaměřené na tyto trhy vynesly svým investorům výnosy v řádu několika desítek procent, v žádném případě se však nemůžeme spoléhat na to, že v budoucnu budou tyto růsty pokračovat (viz příklad domácí burzy). Hanbu si neudělaly ani jiné rozvíjející se trhy, jako je Brazílie (další velký oblíbenec analytiků), Rusko apod. Nepřesvědčivé výsledky zaznamenalo Japonsko, které kazilo výsledky prakticky celému Asijskému kontinentu.

Roční výnos vybraných rozvíjejících se trhů Index Výnos Shangai Composite (Čína) 130,0% Jakarta Composite (Indonézie) 56,8% BSE Sensex 30 (Indie) 48,5% Hang Seng (Hong Kong) 35,9% Lima General (Peru) 169,4% IBC (Venezuela) 160,0% MerVal (Argentina) 37,6% Bovespa (Brazílie) 35,4% Chile General 35,1%

Z vybraných sektorů se dařilo například financím a energetice, velmi dobré výsledky zaznamenaly také nemovitosti a developerské společnosti, nesmíme zapomenout na sektor přírodních zdrojů a samozřejmě na vybrané komodity (ale ne všechny, dařilo se například drahým kovům a naopak ztrácely zemědělské komodity, které však mohou překvapit letos). I když se na začátku roku dávalo mnoho nadějí do sektorů zdravotnictví, farmacie a biotechnologií, díru do světa jste s nimi neudělali a fondy na ně zaměřené skončily buď v mínusu, nebo jen nepatrně nad nulovým zhodnocením. Nepřesvědčily ani technologie.

Domácí burza podle očekávání nezopakovala rekordní výkony, přesto však investory nezklamala. Po již zmiňované korekci v polovině roku se společně s ostatními akciovými trhy vzpamatovala a do konce roku se dokázala vyšplhat až k historicky nejvyšším hodnotám. Ke konci roku sice společně s většinou akciových trhů mírně ztratila, výnos přes devět procent však není k zahození. Mezi jednotlivými tituly si největší zhodnocení připsala developerská společnost ORCO (+52,3 %), dařilo se také energetickému ČEZu (+30,4 %) a Erste Bank (+16,7 %).

Roční výnos indexů vybraných rozvinutých akciových trhů a středoevropských trhů Index Výnos S&P 500 (USA) 11,8% DAX (Německo) 21,1% CAC 40 (Francie) 18,2% FTSE 100 (Anglicko) 11,1% Nikkei 225 (Japonsko) 6,1% PX (ČR) 7,9% BUX (Maďarsko) 18,1% WIG (Polsko) 33,1%

Dluhopisy zklamaly

U dluhopisů si opět přišli na své ti, kdo dali přednost dluhopisům s vysokým výnosem před dobrým ratingem a nízkým rizikem. Soudě podle výnosů u nás dostupných zahraničních dluhopisových fondů se velmi dobře dařilo dluhopisům v rozvíjejících se zemích, zejména těm na východ od nás. Roční výkonnost přes 20 % se u dluhopisových fondů většinou neočekává a tak mohou být investoři navýsost spokojeni. Také dluhopisy s vysokým výnosem (rating emitentů BB a horší) dělaly investorům radost a určitě překonaly očekávání.

Na opačném konci se ocitly fondy investující do amerických, nebo evropských státních dluhopisů, jimž se letos moc nevedlo, ale do budoucna by se mohla situace změnit k lepšímu. Také dluhopisy společností s vysokým ratingem v roce 2006 investory nepřesvědčily, mohlo to být lepší. Výnosy kolem jednoho procenta málokdy překonávají inflaci. Prostředí rostoucí úrokové sazby také neprospělo inflačně vázaným dluhopisů (inflation linked bonds), které také nepatřily k vítězům uplynulého roku.

S domácími dluhopisy a dluhopisovými fondy to dlouhou dobu vypadalo skutečně bledě, druhá polovina roku však přinesla alespoň mírné zlepšení výkonnosti. Výkonnost kolem jednoho procenta však ani zdaleka nemůže uspokojit investory, v mnoha případech se totiž stalo, že dluhopisové fondy předstihly i fondy peněžního trhu. Celkově lze říci, že investoři v domácích dluhopisech v uplynulém roce spíše prodělaly. Většinou se totiž jejich výnos nedostal ani ke hranici inflace. V příštím roce bude velmi záležet na pohybu úrokové sazby.

Zahraničnímu peněžnímu trhu (resp. fondům peněžního trhu u nás dostupných) jednoznačně vévodily fondy investující v Maďarsku, u nás dostupné většinou v euru. Pomohla tomu jak slabší měna, tak i vysoké úrokové sazby, které jsou v porovnání s okolními státy a Evropou hodně vysoko. Neprohloupily také investoři v dolarových fondech peněžního trhu. Jelikož jsou však tyto fondy dostupné v zahraničních měnách (EUR, USD), výrazné posílení koruny tyto výnosy většinou znehodnotilo. Kladné zhodnocení tak zaznamenaly především ti investoři, kteří své výnosy do koruny nepřevádějí.