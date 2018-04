Po dobu exekuce neběží promlčecí doba, na dlužníka dojde i po letech

Na vaše dotazy kolem zodpovědného půjčování, dluhů vlastních i těch, které vás mohou poškodit, odpovídal odborník Robert Runták z Exekutorského úřadu Přerov.

Mnozí z vás se zajímali o to, zda je možné zjistit, jestli vám či blízkým příbuzným hrozí exekuce. Například pan Komárek chce začít žít s přítelkyní, o které sice ví, že má nějaké dluhy z minulosti, ale zároveň se obává, aby je něco nepřekvapilo a nenavštívil je exekutor. "Veškeré nařízené a pravomocné exekuce jsou dostupné v Centrální evidenci exekucí (CEE), která je přístupná na www.ceecr.cz. Nahlížení do systému CEE je zpoplatněno," odpovídá Robert Runták.

Dluhy problematických potomků dělají vrásky mnohým čtenářům. Ptali jste se, co dělat, když vaše děti či vnoučata, která mají u vás trvalé bydliště, nicméně s vámi nebydlí, dělají dluhy a vy se bojíte, že exekuce postihne váš majetek. Robert Runták rozhodně doporučuje podat žádost o zrušení trvalého pobytu potomka na obecním úřadu.

Co vás ještě zajímalo?

OTÁZKA: V článku je napsáno, že by člověk neměl před exekucí "utíkat". Ale proč vlastně? Dlužník mi dluží více než půl milionu korun a dalším lidem minimálně další dva miliony. Nemovitost nevlastní, všechny věci jsou naoko syna a partnera. Neznamená to pro toho dlužníka to, že mu stačí přečkat 10 let, kdy na něj budou prováděny neúspěšně exekuce (prostě nic nemá, ani žádný oficiální příjem)? Hrozí tomuto dlužníkovi vůbec nějaký reálný postih?

ODPOVĚĎ: Pokud dlužník nic nemá, tak mu logicky nikdo nemůže ani nic vzít. Fakticky mu tedy opravdu nic nehrozí. Nicméně život s exekucemi není zrovna dvakrát příjemný. Dobrá zpráva pro vás je aspoň ta, že po dobu běhu exekuce, neběží promlčecí doba, takže exekuovat se dá teoreticky klidně třeba i 30 let.

OTÁZKA: Mám dotaz ohledně výše poplatků z exekuce. Mám několik dluhů a každý exekutorský úřad si účtuje jiná procenta úroků. Ve vyhlášce jsem četla, že poplatek za exekuci je 15 procent z dlužné částky, který jde exekutorovi, což je mi jasné, ale podle čeho se upravují sazby procent úroků do zaplacení? Některý exekutor má například devět procent a jiný 25 procent, čím se to řídí?

ODPOVĚĎ: Odměna exekutora je 15 procent z vymožené částky. K tomu je třeba přičíst 20 procent DPH, kterou exekutor odvede státu. Co se týče úroků, tyto jsou příslušenstvím pohledávky a nerozhoduje o nich exekutor, ale jsou specifikovány již v rozsudku nebo platebním rozkazu, které vydal v rámci nalézacího řízení soud. Jejich výše je závislá na oficiální sazbě ČNB. Opět zdůrazňuji, exekutor o těchto věcech nerozhoduje, pouze vymáhá pohledávku, jejíž výši specifikoval soud.

Kdo odpovídal na vaše dotazy

Robert Runták se narodil v roce 1976 v Olomouci. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na pozici ředitele Exekutorského úřadu Přerov působí po boku soudního exekutora doktora Tomáše Vrány od roku 2001.