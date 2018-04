Jak se vyhnout problémům se založením firmy: odborník odpovídal on-line

Začít u nás podnikat obnáší 10 procedur a v optimálním případě 24 pracovních dní. Tato doba může výrazně narůst s každým zapomenutým razítkem, potvrzením, datem nebo podpisem. Na významné překážky narazí podnikatel v Česku při manipulaci s právy vztahujícími se k majetku, kde je doba potřebná k vyřízení 123 dní.

Jedním z řešení je zakoupení předzaložené tzv. "ready-made" společnosti. Rozhodující výhodou oproti běžnému zakládání nové společnosti je rychlost a dostupnost. Při koupi předzaložené společnosti nemusíte řešit otázku sídla, společnost si může za poplatek ponechat sídlo zakládající společnosti či její pobočky.

Také splacení základního kapitálu není nutné. Prodávající složí základní kapitál v plné výši na zvláštní účet do banky, po zápisu společnosti do obchodního rejstříku je účet zrušen a kapitál převeden do pokladny společnosti. Zákazník tedy kupuje např. společnost s ručením omezeným, kde je účetně na pokladně 200 000 Kč.

U nákupu společnosti se jedná o poradenství a lze je zahrnout do nákladů kupované firmy.

Máte vše v pořádku a přesto vás neminuly problémy s úřady? Řešením by mohla být změna sídla vaší společnosti do většího města, mění se tím místní příslušnost zmiňovaných úřadů.

Kdo odpovídal na vaše dotazy

Josef Jaroš (27) je jednatelem společnosti SMART Office & Companies, která prodává ready-made (předzaložené) společnosti. Tuto společnost vede od jejího vzniku v roce 2006, kdy se vyčlenila ze společnosti Asset Tax, ve které pracoval předchozí dva roky.

Vystudoval podnikový management na Escuela superior de marketing y administración Barcelona, kde v roce 2004 získal titul MBA.

Ženatý a bezdětný Jaroš je vášnivým myslivcem, ve volném čase také čte historickou literaturu. Jezdí MHD: „Dojíždět do Prahy autem mne vyjde nejen dráž, ale hlavně je to i pomalejší," říká.