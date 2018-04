Jak se vyhnout v bance podpisu, když se prostě podepsat nemůžete

V době téměř neomezených technických možností je cest, jak se dostat k vlastním penězům na bankovním účtu, několik. Například elektronické bankovnictví pro transakce bezhotovostní, bankomat pro výběry hotovosti.

Pravdou tedy je, že se osobní návštěvě banky poměrně snadno vyhnete několik měsíců a možná i let. Co však dělat, když potřebujete rychle vybrat větší hotovost, kterou vám nepovolí bankomat a vy se jen stěží podepíšete? A co si počít, když máte dohodnutý termín podpisu úvěrové smlouvy a vy se už dnes kvůli úrazu zkrátka nepodepíšete? Na to jsme se zeptali za vás.

Větší hotovost vyberete s občankou a nevydařeným pokusem o podpis

Vše záleží na tom, zda jste schopni prakticky jakkoliv se podepsat, a to i tak, že s dříve určeným podpisovým vzorem v bance bude mít ten současný jen pramálo společného. Pak vám některé banky umožní i náhradní způsob ověřování. Jestliže vám ale zdravotní stav už nedovoluje podepsat se vůbec, čeká vás více vyřizování.

"Je-li ztráta schopnosti se podepsat dočasná, klient předloží dva platné doklady totožnosti. Například občanský průkaz s řidičským průkazem nebo cestovní pas či průkaz zdravotní pojišťovny," popisuje způsob výběru hotovosti v případě dočasné indispozice klienta ČSOB Tomáš Kopecký, tiskový mluvčí banky.

Podobný postup zvolila i Česká spořitelna."Výběr hotovosti na přepážce lze v případě dočasné neschopnosti psát (např. zlomená ruka) provést i na základě ověření totožnosti podle platného průkazu totožnosti," uvedla Kristýna Havligerová z tiskového odboru ČS.

Naopak v GE Money Bank, UniCredit Bank či Poštovní spořitelně vyplatí peníze při dočasné neschopnosti majitele účtu se podepsat teprve až na základě notářského zápisu (plné moci), který předloží jím zmocněná osoba. Totéž platí i v případě, že uzavíráte smlouvu o bankovním produktu, měníte podpisový vzor u běžného účtu, či jste ztratili schopnost podepsat se natrvalo.

. Co říká občanský zákoník Ustanovení § 40, odst. 5 zákona č. 40/1964 Sb.:

K písemným právním úkonům těch, kteří nemohou číst a psát, je třeba úředního zápisu. Úřední zápis se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopný vlastnoručně listinu podepsat.

Bez podpisu přichází řada na notáře

Úřední zápis není nic jiného, než plná moc vyhotovená či podepsaná u notáře. Pokud není osoba, která chce jinou zplnomocnit k určitému úkonu schopna se podepsat, pořídí o tom notář zápis. K tomu je však zapotřebí ještě dvou nezávislých svědků, v jejichž přítomnosti bude plná moc k zastupování v konkrétní věci udělena. Všichni účastníci notáři předkládají platný doklad totožnosti, nejčastěji občanský průkaz.

S poskytnutím plné moci je spojen notářský poplatek, který činí 1000 korun + 19 % DPH. Notář však může k této částce připočítat i další náklady. Obvykle se tak celková částka pohybuje kolem 1300 korun.

Je samozřejmé, že se banky snaží maximálně usnadnit přístup svých klientů k vlastnímu účtu i v případě jejich indispozice. Čím více jim však vycházejí vstříc, tím více to může být na úkor bezpečnosti při výběrech hotovosti na pobočce. Pokud banka vyžaduje předložení plné moci, znamená to pro klienta další finanční i časové náklady, musí si najít dva svědky a navštívit notáře. Pokud banka umožní výplatu hotovosti bez předložení notářského zápisu, pouze na základě dokladu totožnosti, je zde riziko zneužití například při ztrátě dokladů.