Jak se vyhnout výpovědi

Propouští se u soukromníků i ve státních úřadech. Zaměstnavatelé si na to stále častěji najímají speciální agentury. Ty samy ukážou na přelidněné či zbytečné úseky pracoviště. Abyste nedostali výpověď právě vy, snažte se být vytížení prací, která má pro zaměstnavatele smysl.

Propouštění v tomto roce čeká i Magistrát hlavního města Prahy. Netýká se jen úředníků, ale i právníků, řidičů, truhlářů. Kvůli zjednodušení některých procesů a sloučení pracovišť by mělo odejít asi 260 lidí. Přitom jim magistrát musí nabídnout jiné vhodné místo. Pokud je tedy má. „Nejvíce se ztráty práce bojí lidé, kteří dosud často chybovali nebo jejich činnost neměla opodstatnění,“ vysvětluje za magistrát vedoucí sekretariátu Šárka Snížková. „Strach z výpovědi nemusí mít nejlepší pracovníci, kvalifikovaní, kteří pracují svědomitě a jejichž práce je přínosem,“ dodává.



Až vám zaměstnavatel oznámí, že se kvůli šetření rozhodl pro snižování osobních nákladů, personální audit nebo optimalizaci organizační struktury firmy, bude tím myslet vždy totéž - propouštění zaměstnanců. A věřte nebo ne, do toho se nechce ani jemu. „Dalo by se říct, že za zaměstnavatele částečně děláme nepříjemnou práci. Ale není to tak, že jim dáme jmenný seznam osob, které je třeba propustit. Navrhujeme, jak uspořit počet pracovníků a kolik. Kolikrát zjistíme, že by stačilo změnit způsob práce a můžete pomalu zrušit jedno oddělení. Ale zaměstnavatelé si sami určují, do jaké míry se návrhy na změny budou řídit,“ vysvětluje Petra Barešová, spolumajitelka firmy BNV Consulting, která personální audity provádí.

A co může od odborníků z podobné firmy očekávat zaměstnanec? Že se budou po pracovišti pohybovat po dobu několika měsíců. Budou sledovat, jak lidé pracují a jak na sebe činnosti navazují. „Se zaměstnanci mluvíme osobně,“ říká Petra Barešová. „Pokaždé mne mrzí, že když se jich zeptáme: Proč děláte právě tohle? - odpovídají: Tady se to tak dělalo vždy. Ani se nezajímají o smysl své práce a její přínos pro firmu,“ dodává s tím, že kdo se chce ve firmě udržet, zajímat by ho to mělo.



Více propouštějí soukromníci



Nejjistějším zaměstnavatelem je stát. Ke změnám, které vedou k ušetření nákladů a propouštění, se nemá tak čile jako soukromníci. „Státní úřady si z našich doporučení berou k srdci tak šedesát osmdesát procent. Soukromníci sahají k nejrazantnějším možným krokům. Snaží se práci zvládnout s co nejmenším počtem lidí a pak případně přiberou další,“ popisuje zkušenosti Barešová. Ale ani sami zaměstnavatelé nejsou podle ní dostatečně razantní. Trpí totiž „provozní slepotou“ a na některé věci se už zkrátka neumějí podívat jinak.

Například společnost Biocel Paskov na základě personálního auditu před lety propustila 14 procent svých zaměstnanců. „To je dost. Šlo především o lidi v administrativě. A díky proběhlým změnám tu ani nechybějí,“ říká Zdeněk Koťátko z Biocelu. Vzpomíná, že společnost se nejdříve snažila o zeštíhlení sama. Ale vždy to došlo k hranici, kdy každý řekl, že to dál nejde. Firma najatá na audit byla daleko razantnější a dokázala opak.* držte krok s vývojem ve svém oboru* mějte stále co na práci, tj. užitečnou práci* nesetrvávejte na místě, o němž tušíte, že je to „zašívárna“, jednou by to mohlo dojít i zaměstnavateli* nezdržujte své kolegy hodinovými historkami o tom, kolik máte práce* zajímejte se, jaký konkrétní dopad vaše práce má* buďte přizpůsobiví