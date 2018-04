Jak se vyhnout zbytečnému riziku?

Po návratu čekalo doma Pavla překvapení. Jeho otec, který celý život učil na gymnáziu tělocvik a dějepis, se dal na dráhu finančního poradce. Nadšeně mu vyprávěl o nově objevených možnostech finančního trhu. Netrvalo dlouho a syn měl veškeré úspory uložené v jediném akciovém podílovém fondu, který měl podle otce každý rok vložené prostředky „s jistotou“ zhodnotit o 40 %. Správně tušíte, že tento příběh nemá dobrý konec.

Požadavky a cíle

Otec synovi poradil, aby s pořizováním bytu ještě počkal a raději několik let nechal své peníze „pracovat“.

„Pak si pořídíš dva takové byty,“ hecoval syna. Cílem investice bylo vysoké zhodnocení vložených prostředků v horizontu tří let. Psal se rok 1999 a kapitálové trhy teprve čekala velká rána v podobě splasknutí technologické bubliny. Zpočátku se fondu dařilo. Po roce otec hlásil Pavlovi, že mu fond vydělal už pěkných pár desítek tisíc. O několik týdnů později ho uklidňoval, že zřetelná změna trendu je jen dočasná korekce.

Bohužel to nebyla pravda. Brzy byla hodnota investice o polovinu nižší než na začátku. Další pokles už Pavel psychicky neunesl a v roce 2002 zbytek peněz z fondu s obrovskou ztrátou odkoupil zpět. Přišel o částku, na kterou v cizině spořil víc než rok. „Zachráněnou“ část peněz použil jako základ pro hypotéku, aby se konečně mohl odstěhovat od rodičů do vlastního bytu.

Úvodní zamyšlení

Pavlův otec se k finančnímu poradenství dostal v době, kdy ještě nebyl k dispozici dostatek objektivních informací. Nevycházela odborná periodika, přístup na internet měl jen zlomek populace. Projekty finančních serverů se teprve rodily v hlavách jejich zakladatelů.

Finanční poradci byli odkázáni především na to, co jim o produktu řekli školitelé. Semináře některých firem se přitom podobaly seancím fanatiků z náboženské sekty. O rizicích spojených s investováním se skoro nemluvilo, cílem bylo získání co největšího počtu klientů a spolupracovníků.

Upřesňující otázky

1. Kde poradce udělal chybu?

2. Co měl správně investorovi doporučit?

3. Jak se zachovat při poklesu trhu?

Odpovědi a řešení

1. Kde se stala chyba?

Mnoho nadšených poradců vložilo své vlastní peníze do nesprávně zvolených finančních produktů. To sice svědčí o tom, že ke klientům nepřistupovali se špatnými úmysly, ale také o jejich nesmírné naivitě.

Jestliže se klient rozhodl odložit investici do nemovitosti o tři roky, neměl mu poradce slibovat vysoké zhodnocení prostředků. Tříletý investiční horizont, na jehož konci mají být připraveny prostředky na zakoupení nemovitosti, je pro rizikové akciové investice příliš krátký.

Roční zhodnocení v řádu desítek procent lze dosáhnout spekulací, tj. investicí například do akcií s vysokým potenciálem růstu, ale tomu odpovídajícím vysokým rizikem. Klient musí počítat s tím, že prodělá. To je cena za šanci na vysoký zisk.

2. Co měl poradce investorovi doporučit?

Poradce měl prostředky klienta rozložit do převážně konzervativního portfolia méně rizikových dluhopisových fondů. Klient měl dostat informaci o rizicích investování na kapitálových trzích a samostatně se rozhodnout, zda chce menší část portfolia, řekněme 20 %, zainvestovat do akciových fondů. I kdyby se nadchl pro akcie, měl by mu poradce příliš rizikovou investici rozmluvit (i když za investici do akciových fondů získá vyšší provizi).

3. Jak se zachovat při poklesu trhu?

Investor unáhleným odkupem realizoval ztrátu způsobem, před jakým varují všechny příručky o psychologii investora. Pavel své peníze z fondu vybral v nejméně příhodné době - hodnota jeho investice byla historicky nejnižší.

Lepší by bylo zachovat chladnou hlavu a vyhledat opravdového profesionála, s nímž by mohl zkonzultovat své možnosti. Investování na akciovém trhu je vždy spojeno s rizikem, proto by měl klient předem počítat s rizikovým scénářem. Předem by si měl ujasnit, jaké kroky je vhodné učinit v případě výrazného poklesu trhu.

Závěr

Sešup akcií pochopitelně způsobil i v Pavlově rodině vážnou krizi. Ztráta nakonec nejvíc trápí otce. Byl příliš důvěřivý k informacím, jež dostával od svých nadřízených. Z jejich seminářů odcházel vždy v euforické náladě a s obrovskou chutí vydělávat finančním poradenstvím velké peníze, aby je mohl sám investovat pomocí produktů, o nichž se dozvěděl tolik pěkných, ale bohužel neúplných informací.



Rady a tipy:

Při poklesu trhu by měl investor zvážit dvě možnosti.

přesunout prostředky tam, kde mají větší šanci na zhodnocení. Když to vyjde, mohou mu trhy vrátit ztrátu dříve než kdyby se držel původní strategie.

držet se zvolené investiční strategie, tj. nechat peníze zainvestované a počkat si, až se křivka výkonnosti opět vrátí do předpokládaných výšin. Ne každý je ale schopen pustit starost o investované peníze z hlavy a na pár let na ně zapomenout.