Jak se vypořádat s daněmi na poslední chvíli

Ale i v tomto případě musíte do 31. března doručit finančnímu úřadu plnou moc, kde uvedete, který daňový poradce bude za vás daňové přiznání podávat.

Kdy a na který úřad?

Přiznání podáváte na finanční úřad, kde jste registrovaní (obvykle místo trvalého bydliště). Na konto tohoto úřadu také posíláte peníze. Seznam úřadů najdete na webové adrese www.mfcr.cz v sekci „Finanční úřady“ nebo přímo na stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz.

Podatelny finančních úřadů budou mít v týdnu od 25. do 28. března otevřeno denně až do 18 hodin, okresní finanční úřady i v sobotu od 8 do 12 hodin. Podat přiznání a zaplatit daně nemusíte v jeden den, ale nejpozději do pondělka 31. března, kdy budou podatelny všech finančních úřadů otevřeny také až do 18 hodin.

Přiznání můžete také poslat doporučeně poštou, orazítkovanou doručenku si uschovejte, abyste poslání tiskopisu mohli prokázat, kdyby se někde zatoulal.

Pošty v okresních městech mají otevřeno běžně i v sobotu, 21 pošt v krajských městech dokonce i v neděli. V Praze, Brně a Ostravě je vždy pošta s nepřetržitým provozem, tady tedy můžete poslat přiznání a zaplatit daně doslova v hodině dvanácté. Pozor však na fronty, mohlo by se stát, že se na vás do půlnoci nedostane řada.

Podat daňové přiznání lze i od počítače

Po síti se můžete „přiznat“ až do pondělní půlnoci, a to i v případě, že nemáte koupený elektronický podpis. Formulář najdete na webu České daňové správy, v sekci „daně elektronicky“. Sice pak musíte na úřad doručit ještě vlastnoručně podepsaný e-tiskopis neboli potvrzení, které vám program po odeslání souboru vygeneruje, ale zase na to máte ještě tři dny čas. Stačí, když zásilka na úřad dorazí do čtvrtka 3. dubna, to už pravděpodobně nikde fronty nebudou. Ale pozor, zaplatit musíte i v tomto případě do 31. března.

Jak zaplatit daň

Daň můžete zaplatit buď přímo v pokladně finančního úřadu, nebo peníze poslat poštou, či přímo ze svého účtu bankovním příkazem nebo prostřednictvím telefonu či internetu. Když budete posílat peníze z účtu v bance, nenechávejte platbu na poslední chvíli, převod peněz nějakou dobu trvá. Banky většinou neprovedou příkaz v den podání, ale až druhý den, a už vám může naskočit úrok z prodlení.

Nejvíce času máte v případě, že budete platit složenkou na poště. Rozhodující je razítko pošty s datem, kdy jste peníze poukázali. Pokud k platbě využijete speciální daňovou složenku, nebudete za poslání platit ani korunu. Daňové složenky jsou k dispozici na poštách a také finančních úřadech.

Vyplňujeme složenku

Daňová složenka musí obsahovat tyto údaje:

částku – vyplňujte zprava, neuvádějte haléře. Prázdné místo před částkou proškrtněte dvojitou vodorovnou čárou. předčíslí účtů (PBÚ) – pro daň z příjmů pište číslo 721 číslo účtu finančního úřadu – vyplňujte zprava pouze základ čísla účtu (bez předčíslí). Prázdná místa nedoplňujte a ani neproškrtávejte. Pozor, každý úřad má jiné číslo. To se dozvíte přímo na finančním úřadě nebo na internetových stránkách ministerstva financí http://cds.mfcr.cz. kód banky – vždy 0710 (Česká národní banka) variabilní symbol slouží pro identifikaci plátce – vyplňujte zprava rodné číslo (fyzické osoby) nebo IČ (právnické osoby). Prázdná místa nedoplňujte ani neproškrtávejte. konstantní symbol 1149 sídlo adresáta – napište slovy (například Praha 9) adresu odesílatele – vyplňte na hlavní díl i na potvrzení čitelně, hůlkovým písmem včetně poštovního směrovacího čísla

Po zaplacení daně si pečlivě uschovejte levou část daňové složenky nebo poštovní poukázky. Je to váš jediný doklad o provedené platbě.

Pokud vám loni zbyla nevyplněná daňová složenka, můžete s ní letos zaplatit také. Tam je však třeba ještě navíc křížkem označit 721 daň z příjmů fyzických osob.

Jestli jste si vyzvedli předtištěnou poštovní poukázku na „svém“ finančním úřadě, máte to ještě jednodušší – číslo úřadu už je vyplněné. Pak stačí uvést jen výši odesílané částky, variabilní symbol a údaje o odesílateli.

Daň můžete zaplatit i poštovní poukázkou typu „A“, počítejte však s úhradou za poštovní služby, minimálně 22 korun.

Příkaz k úhradě

Pokud se rozhodnete pro placení daní bezhotovostní formou – příkazem k úhradě bance nebo prostřednictvím telefonického či internetového bankovnictví, musíte uvést při zadávání účtu příjemce všechny základní položky. Tedy správné předčíslí, číslo finančního úřadu, variabilní symbol, kód banky – to vše stejné, jako byste vyplňovali složenku. Jen konstantní symbol je v tomto případě jiný, a to 1148.

Pozor na penále a pokuty

Nepodaří-li se vám zaplatit daně včas nebo uhradíte špatnou částku, budete se muset smířit s tím, že vás to bude něco stát. Kolik korun to bude, záleží na tom, zda si chybu uvědomíte sami, nebo vám pokutu vyměří finanční úřad.

Nespoléhejte na to, že jste například malý podnikatel z velkého města a kontrola se vás netýká. Vzhledem k tomu, že si finanční úřad vybírá své oběti podle mnoha kritérií a někdy je volí i počítač, musí s kontrolou počítat každý.

Když zaplatíte sice pozdě, ale sami, tedy nikoli na základě kontroly z finančního úřadu, úrok z prodlení vás přijde na 17,5 procenta z dlužné částky ročně.

Když na chybu přijde finanční úřad a daň vám doměří, zaplatíte nejen úrok z prodlení (17,5 procenta z dlužné částky ročně), ale navíc ještě penále ve výši 20 procent doměřené částky.

Kdo pomůže v nouzi

Počítejte s tím, že na finančním úřadě nebudou mít úředníci čas na kontrolu vašeho přiznání. V tom, zda jste formulář vyplnili správně a dobře spočítali daň, musíte spoléhat jen sami na sebe. Pokud si nejste jisti, obraťte se raději na účetního nebo daňového poradce. Počítejte však s tím, že rada nebude zadarmo. Sestavení daňového přiznání od účetního vás vyjde třeba na pětistovku, tisíce dáte daňovému poradci. Kolik přesně, záleží na složitosti přiznání.

Daňový poradce + díky němu odložíte podání tiskopisu a placení daní na červen + ručí za případné chyby v rozsahu, jenž je v souladu se smlouvou, kterou se svým klientem uzavírá, pro případnou škodu je pojištěn + vyzná se v zastupování klientů v daňových záležitostech před finančním úřady i soudem – může být dražší v porovnání se službami účetního Účetní + sestavení přiznání může vyjít levněji + může se vám celý rok starat o účetnictví a sestavit přiznání v rámci této služby – přiznání nelze s účetním odložit na červen, musíte je podat do konce března – neručí za případné chyby v daňovém přiznání, pokud to není výslovně uvedeno ve smlouvě mezi ním a klientem – nemusí mít komplexní znalosti o daních

Seznam účetních hledejte na www. komora-ucetnich.cz, daňové poradce najdete na www.kdpcr.cz.