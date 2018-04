Jak se vypořádat s došlými maily?

1) odstranit (do počítačového koše),

2) takzvaně "na 99 procent vyhodit" (to znamená přesunout do oddílu "odstraněná pošta"),

3) nechat vyhnít,

4) delegovat vyřízení, pověřit jím jiného,

5) vyhledat požadovaný údaj

6) vyhmátnout hlavní myšlenku, důležité detaily, hlavní příležitost nebo hlavní hrozbu,

7) nastudovat, stát se v tématu daného textu expertem.



Ještě než se rozhodnete odstranit mail, zeptejte se: Co nejhoršího se může stát, když si daný text nepřečtu? Jaké náklady (hlavně čas, shánění) bych musel věnovat na znovuzískání téže informace, kdybych ji náhodou později potřeboval? Tržní kapitalismus je společností přebytku nabídky ­ zboží i informací. Dávno pryč jsou doby, kdy jsme se hladově vrhali po každém "zápaďáckém barevném prospektu" z důvodu, že "když ho neurveme teď, tak zase dlouho nebude k mání". Zejména nevyžádané reklamní texty od neznámých firem patří pod bod jedna.

Rozhodnutí pod bodem dvě hlídá ty paradoxní případy, kdy nám něco dlouho leží v počítači nepovšimnuto, pak to v návalu naštvání vymažeme a vzápětí zjistíme, že to nutně potřebujeme. Nechat mail bez odezvy lze pouze u nevyžádaných mailů od "ne-kamarádů". Nechat vyhnívat cokoliv od kamarádů či vyžádaný mail od kohokoliv ­ to je neslušné a vede ke ztrátě pracovní pověsti a důvěryhodnosti. Při delegování vyřízení mailu zkrátka musíte vydržet ten nepříjemný pocit, že pověřená osoba to udělá s menší pečlivostí, úzkostlivostí a rychlostí než vy sami.

Druhá možnost zvládnout vše vlastními silami vede zpět do prvobytně pospolné společnosti. Delegování vám uvolňuje prostor pro kontrolu, které se ovšem nikdy nelze zbavit. Všichni úspěšní lidé mohutně delegovali prakticky vše, co nemuseli nutně udělat sami. Než se pokusíte vyhledat v textu zajímavý údaj, pečlivě zvažte, ve kterých pasážích mailu se může skrývat. To nejdůležitější jistě nebude ani v první ani v poslední větě došlé pošty. Zvažte strukturu textového dokumentu a příslušné pasáže vylučte z vnímání ještě před čtením, ne až po něm.



Co jsme psali a co si přečtete



Jak se učit angličtinu i ve vyšším věku?

Jak se soustředit při práci na internetu?

Jak překonávat ospalost v práci?

Jak se díváte na nekuřácké pracoviště?

Jak úspěšně přesvědčovat kolegy?

Jak rozčlenit denní e-maily?

Mají se účastníci kurzů předem znát?

Jak jednoduše zvládnout akutní stres?

Jak na pár minut vypnout při práci?