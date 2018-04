Jak se vypořádat s placením v cizině?

Přednost hotových peněz při placení je v tom, že je lze použít všude. Například na orientálním tržišti nebo ve vesnické hospůdce totiž s platební kartou nikdo neuspěje. Vyrazit na dovolenou pouze s plnou peněženkou je odvážné, jejího majitele ohrožuje jak vlastní nepozornost, tak cizí zlá vůle.

Kdo nemá jinou volbu než vzít s sebou jen bankovky, měl by dodržovat alespoň praktickou zásadu - nenosit všechny finance pohromadě. „Doporučuji většinu peněz mít schovanou v nenápadném pouzdře přímo na těle, malou hotovost k denním výdajům viditelně v peněžence. I v případě loupeže je pak pravděpodobné, že hlavní část peněz unikne pozornosti a člověk nepřijde o všechno,“ radí Petr Jahoda, prezident Českého klubu cestovatelů.

K výměně peněz se zájemcům nabízejí banky a směnárny. Ve prospěch směnáren mluví to, že nemají vysoké poplatky. Během letošního léta mohou ale i klienti České spořitelny a Raiffeisenbank měnit u vybraných měn peníze bez poplatku. Ten odpustí i v ČSOB, ale pouze zájemcům o chorvatské kuny. Rozhodně se vyplatí projít několik bank a směnáren v místě a aktuální ceny porovnat.

K arty nabízejí pohodlí

Většina platebních karet v Česku vydaných má mezinárodní platnost. V cizině pak stačí najít bankomat a peníze jsou ihned k dispozici, navíc v mnoha obchodech lze zaplatit kartou přímo. Ačkoliv to může klientům připadat nepohodlné, protože v okamžiku nákupu nevědí, jaký kurz jim bude banka počítat pro převod měny, nemusí se bát zvláštních poplatků. Pavel Hejzlar z ČSOB vysvětluje: „Za konverzi platby uskutečněné v zahraničí kartou, která je vydána ke korunovému účtu, si žádný poplatek neúčtujeme. K převodu se používá kurz 'deviza prodej', který je pro zákazníka výhodnější než kurz 'valuta prodej'.“ Pro vysvětlení: valuta je zahraniční měna v hotovosti, deviza je též zahraniční měna, ale cestuje mezi bankovními účty elektronicky, což je levnější a pro zákazníka zajímavější.

Za použití bankomatu se v zahraničí platí více než doma, a tak je třeba zvážit, jakou částku a kolikrát za pobyt vybírat.



V místě dovolené nemusí karta fungovat

Technika je dobrý sluha a zlý pán; tam, kde bankomat není či nefunguje, člověk peníze nevymění. I s tím je třeba počítat. Navíc některé karty, ačkoli jsou deklarovány jako mezinárodní, nemusí mít platnost všude, v určité oblasti je místní obchodníci jednoduše nepoužívají. „V jižních státech EU, v kamenných obchodech problém nebývá, berou karty typu Maestro a Visa. V zemích, jako je Bulharsko, platba kartou ještě není zcela běžnou věcí. Bankomaty jsou sice v každém městě, ale přijímá je jen

málo obchodů,“ upozorňuje Zdenek Marek, ředitel CK Alexandria. Informace o situaci v místě, kam člověk míří, lze získat u zástupce cestovní kanceláře, jenž v regionu působí. Orientačně poradí i v bance, ale nemají tam přesné informace o konkrétních místech. Problém se vztahuje na nejběžněji používané elektronické karty vydávané k většině účtů. Obvykle bez potíží se uplatní, kterou lze poznat podle plasticky vyražených údajů.

Lidé, kteří nemají bankovní kartu nebo cestují do oblastí, kde bankomat nepotkají, ocení cestovní šeky. Jejich použití je bezpečné, je totiž vázáno na podpis a na osobní doklad. V případě ztráty existuje možnost šeky zablokovat a do 24 hodin banka zašle nové. Bohužel není to ani moc levné, ani pohodlné. Klient musí včas navštívit banku a šeky nakoupit, poplatek bývá jedno procento z proměňované částky. V cizině je lze směnit za hotovost nebo s nimi platit přímo, ale takových míst není mnoho. Přímá platba bývá bez poplatků, směna přijde na jedno až tři procenta. Je dobré mít s sebou několik šeků na menší částky, protože není zvykem na ně vracet. Kdo šeky nevyčerpá, může je po návratu odprodat; ani zde se však nevyhne poplatku.



J aký způsob placení zvolit?

Rozhodně by měla být zastoupena hotovost na drobné nákupy a platební karta nebo šek kvůli bezpečnosti. Platební karta slibuje pohodlí, ale je třeba ověřit, že bude v daném regionu použitelná. Cestovní šeky jsou poněkud konzervativní, ale tam, kde nelze kartu použít, budou pro cestovatele bezpečným doplňkem hotovosti.

