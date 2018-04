. Pět rad, jak se vyrovnat s výpovědí 1. Psychické problémy?

Zapomeňte na emoce, výpověď je běžná součást profesních vztahů, nechápejte ji jako osobní prohru nebo ostudu. Pokud se nedokážete sami s výpovědí vyrovnat, nestyďte se vyhledat pomoc odborníka - psychologa. Poradenstvím ohledně psychického stavu spojeného se ztrátou zaměstnání se zabývá mnoho poraden. Jejich seznam najdete mimo jiné na internetu. 2. Vyjednejte si co nejlepší podmínky

Máte-li dojem, že jste dostali výpověď neoprávněně, poraďte se s advokátem. Aby totiž byla výpověď platná, musí mít všechny náležitosti podle zákona. Mimo jiné ji musíte dostat písemně. Braňte se, i když se domníváte, že zaměstnavatel neměl k vyhazovu důvod. Jestliže vznikne mezi vámi a jím boj, zvažte, zda to není ten správný čas odstartovat jinde novou a lepší kariéru. Protože "bojová“ atmosféra není to nejlepší prostředí pro práci. Při odchodu si však vyjednejte co možná nejlepší podmínky. 3. Začněte hledat novou práci

Začněte si ihned shánět nové zaměstnání. Jděte na příslušný úřad práce nebo do personální agentury, čtěte inzeráty, hledejte na interentu a ptejte se známých, zkrátka využijte všechny možnosti. 4. Zkuste uplatnění v jiném oboru

Zamyslete se nad tím, zda výpověď nebyla impulzem nejen k hledání nového místa, ale i nového oboru. Možná jste se v předchozí profesi necítili dobře a nezvládali ji, jak se od vás očekávalo. Je čas přemýšlet nad tím, co by vás skutečně bavilo a jaké jsou vaše možnosti. Třeba je na čase vyměnit statut zaměstnance za vlastní firmu. 5. Nezahálejte, zkuste cizí jazyky či rekvalifikaci

Nezahálejte. Čas, kdy hledáte nové zaměstnání, můžete vyplnit aktivitami, které vás zdokonalí. Můžete se třeba začít učit jazyky, přihlásit do rekvalifikačního kurzu. Zvýšíte si tím nejen kvalifikaci, cenu na trhu práce, ale i sebevědomí.