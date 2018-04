Jak se vyrovnat se ztrátou zaměstnání...

2 Nezahálejte doma příliš dlouho. Začněte systematicky hledat práci. To je teď vaše nové zaměstnání!



3 Vypracujte důkladný plán činností následujících dní. Sledování pracovních nabídek bude vaším každodenním úkolem. Zároveň se nezříkejte svých koníčků, pokud možno nerušte své rituály, nevyhýbejte se přátelům.



4 Promyslete si, co vlastně chcete dělat. Byli jste dosud v práci spokojení, nebo ve vás dříme zatím nevyužitá schopnost?



5 Udělejte si analýzu svých dovedností, podívejte se na sebe očima možného zaměstnavatele. Co můžete nabídnout?



Buďte aktivní



6 Zjistěte, jaké šance má vaše profese na trhu práce. Podle situace na něm a svých schopností posuďte reálně možnosti uplatnění.



7 Nemá smysl bránit se možnosti přejít do zcela jiné oblasti práce nebo začít samostatně podnikat.



8 Rozhoďte sítě. Sepište si možnosti, kde najdete informace o volných místech (inzeráty v tisku, internet, komerční agentury, úřady práce). Oslovte své známé.



9 Nestačí zaslat životopis a čekat nečinně na odpověď. Buďte stále aktivní, oslovujte další a další firmy.



10 Sami kontaktujte organizace, ve kterých byste chtěli být zaměstnáni, po dohodě je klidně i navštivte.



Když se nedaří...



11 Nevede se vám? Zaměstnejte se doma smysluplnou prací. Nedovolte, abyste se cítili jako nepotřební zoufalci. Nepodléhejte sebemrskačství a vzteku na celý svět.



12 Poraďte se s odborníky na úřadu práce. Naučí vás vypracovat správně životopis, zvládnout taktiky získávání zaměstnání. Jde například o první kontakt s budoucím zaměstnavatelem po telefonu, přípravu na první osobní setkání, psaní životopisu, průvodního dopisu k němu.



13 Připravte se na přijímací pohovor ve firmě. Zjistěte si co nejvíce informací o zaměstnavateli i o tom, jak přijímací pohovory probíhají, jak reagovat na předpokládané otázky, jak se koncentrovat a podobně.



14 Při přijímacím pohovoru prezentujete své znalosti a schopnosti i sebe samého. Naučte se, jak se nejlépe "prodat". Nezapomínejte na vhodné oblečení, celkovou úpravu a pozitivní naladění.



15 Máte psychické problémy? Mluvte o nich. Psycholog na úřadu práce vám může pomoci a zároveň poradit, pro jaké povolání se hodíte, a podle toho vám doporučí třeba i rekvalifikaci.