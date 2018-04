Jak se vyznat v inzerátech na volná pracovní místa?

I když už firmy diskriminační inzeráty, kde by požadovaly například jen člověka do 30 let, zveřejňují málokdy, často používají jiné formulace, které může kandidát číst mezi řádky. Podle manažerky OfficeTeam Robert Half International Kateřiny Furlongové by měl zájemce o práci při formulaci "požadujeme odolnost vůči stresu" pochopit, že firma hledá velmi mladého člověka, podobně jako když nabízí práci v mladém kolektivu. Dá se tedy vyčíst z inzerátu něco víc, než jen jaké místo je volné? "Inzerát je pro zájemce často prvním vizuálním kontaktem s budoucím zaměstnavatelem a vypovídá o firemní kultuře a o vztahu společnosti k zaměstnancům. Nejen obsah sdělení, ale i jeho rozsah o inzerentovi signalizuje. Velký inzerát přiláká spíše sebevědomé extrovertní kandidáty či mladé absolventy. Ve velké většině však odradí skromnější zájemce a introvertní, analytické typy," míní Kateřina Furlongová.Nejlépe placená zaměstnání jsou dost často označována anglickými názvy. Ani pokročilá znalost tohoto jazyka však není zárukou, že zájemce o místo pochopí, jakou pozici vlastně firma nabízí. "V socialistické jazykové škole nás neučili, že 'store manager' není ředitel obchodního domu, ale obyčejný skladník, nebo že account clerk znamená účetní," říká překladatel z angličtiny Vratislav Nechuta. "Když vidím výraz 'brand manager', napadá mne, že jde o dozorce, který řídí cejchování dobytka, protože sloveso 'brand' má tento výraz," dodává. Podle Kateřiny Furlongové nejhůře působí nicneříkající označení, které firmy doslovně přebírají od mateřských zahraničních společností. "Stává se totiž, že jim čeští kandidáti nerozumějí a nedokážou si představit, co se pod konkrétní nabídkou - například pozice quality administrator, acquisition specialist/business segment, scheduling and reporting manager, skrývá," potvrzuje Kateřina Furlongová. Obtížná však může být i orientace v českých označeních volných míst. "Mnohdy ani to nepomůže, protože každý nemůže vědět, že 'manažer divize lidských zdrojů' je vedoucí osobního oddělení a co vlastně dělá vedoucí logistiky," říká Vratislav Nechuta. Jak se s tím vypořádat? Pokud si člověk není jistý, co vlastně nabízená pozice obnáší, je nejlepší se na ni zeptat třeba v některé personální agentuře. Tam mu nejen objasní, jaké požadavky by měl splňovat pro danou pozici, ale také jaká je její pracovní náplň, případně mzdové ohodnoceníJako první by měly být uvedeny stěžejní požadavky, tedy profesní znalosti a praxe (požadavky na ovládání PC, jazykové znalosti a podobně), poté obecnější informace (komunikativnost, schopnost týmové práce, pracovní nasazení). "Tyto požadavky sice mají svou důležitost, ale v podstatě výběru příliš nepomohou, protože se vyskytují takřka v každém inzerátu, a proto je čtenář víceméně nevnímá," míní Kateřina Furlongová. Podle ní není nutné v inzerátu uvádět vždy ani jazykové požadavky, vhodné jsou jen v případě, že je aktivní znalost cizího jazyka nutná při výkonu práce. Často se kvůli neopodstatněným jazykovým požadavkům totiž ztrácejí kvalitní kandidáti. "V současné době by se již společnosti neměly také obávat uveřejnění platové nabídky či rozpětí, v němž se plat může pohybovat. Tímto způsobem se lze vyhnout odpovědím mnoha nevhodných kandidátů, kteří mají vyšší nebo naopak nižší platové požadavky " uvádí Kateřina Furlongová.1. Před čtením inzerátu je dobré si objasnit, zda chcete udělat kariéru, či jestli je pro vás nejdůležitější výše mzdy. Pozor! Široce koncipovaný inzerát prozrazuje, že se autor příliš nezamýšlel nad tím, koho a proč hledá.2. Když přesně víte, jaké místo chcete, začněte zjišťovat, které firmy vám je mohou nabídnout. Ptejte se známých, čtěte noviny, použijte internet.3. Při přijímacím řízení se nezapomeňte ptát na detaily z inzerátu: Jaký druh týmové práce máte na mysli? Proč musím být odolná proti stresu? Jak měříte pracovitost? Je na to nějaký test? To není drzost, na to máte právo. Ptejte se i na to, jak budou zacházet s vašimi osobními údaji.4. I špatná firma umí udělat dobrý inzerát. Dobrá firma však špatný inzerát pustí do světa jen zřídka.5. Dobře koncipovaný inzerát poznáte i podle toho, že je z něj jasně poznat, o jakou práci se jedná, a lze na něj konkrétně odpovědět.