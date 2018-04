Jak se vyznat v kurzovním lístku?

Nejčastějším problémem bývá při luštění kurzovního lístku neznalost bankovní terminologie. Slova jako valuty, devizy či na první pohled nesmyslné třípísmenné zkratky mohou občas pořádně zamotat hlavu. Jednoduše si tedy odpovíme na několik základních otázek, které nás často při probírání se kurzovním lístkem napadají.



Devizy či valuty? Pokud jste již došli až do směnárny a chcete směnit v hotovosti jednu měnu za druhou, vztahuje se na vás vždy kurz valuty. Ten je totiž určen právě pro hotovostní transakce na pokladně. Pokud chcete naopak směňovat větší částky a žádáte proto bezhotovostní směnu jedné měny za druhou, bude vaše transakce přepočítána kurzem pro devizy.



Kdo nakupuje a kdo prodává? Tato otázka je snad stejně častá, jako předchozí o devizách a valutách, a nejednou jistě napadla každého z nás. I zde je však jednoduchá pomoc. Stačí si prostě zapamatovat, že jelikož vydává kurzovní lístek banka či směnárna, je tento dokument psán vždy z pohledu banky. Pokud tedy přijdete do směnárny s padesátilibrovou bankovkou a budete ji chtít směnit na koruny, použije se pro přepočet hodnoty kurz valuty – nákup, jelikož banka od vás bankovku nakupuje. A naopak, pokud budete chtít padesátilibrovou bankovku získat, použije se kurz valuty – prodej, protože banka vám cizí bankovku prodává.



A k čemu je tedy kurz „střed“? Jde o průměrný kurz. Je často používán pojišťovnami při náhradě výloh, které hradil jejich klient v zahraničí v cizí měně v souvislosti s pojistnou událostí (zde je většinou používán středový kurz České národní banky). Může být použit rovněž při přepočtu aktiv v cizí měně na měnu národní (pro účely výkaznictví). Středovým kursem dále mohou být v některých případech přepočítávány transakce, které uskutečníte v zahraničí svou platební kartou.



Až se tedy příště vydáte do směnárny, nezapomeňte na následující tři tipy: 1. kurzovní lístek je sestavován vždy z pohledu banky, cizí měny proto nakupuje a prodává banka; 2. při hotovostních operacích se částky vždy přepočítávají kursem pro valuty; 3. neřiďte se pouze kursem, který vám směnárna nabídla, ale ptejte se vždy na výslednou částku, kterou obdržíte. Poplatky totiž mohou výrazně ovlivnit výhodnost celé směny.