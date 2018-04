Jak se vyznat ve výpisu z účtu

S jakými výrazy se tedy ve svém výpisu z účtu setkáte a co přesně znamenají?



V úvodu jsou podle data seřazeny transakce, které na účtu v daném měsíci proběhly. Ve spodní části pak banka účtuje poplatky za poskytnuté služby, bohužel bez bližšího upřesnění, k jaké konkrétní transakci se vztahují.



Příkaz k úhradě

Je to pokyn bance, aby převedla určitou částku z vašeho účtu na jiný. Pokud nejde o jednorázovou, ale trvalou platbu, je transakce označena jako trvalý příkaz (převod). Jde o pravidelné měsíční platby (nájemné, kapesné dětem, stavební spoření atd.). Poplatek se liší podle toho, zda jste příkaz zadali na přepážce, nebo elektronicky.



Platba kartou

Za použití karty u obchodníka neplatíte nic. Kde jste nakupovali, se většinou také dočtete přímo na účtu (pod kolonkou protiúčet nebo číslo/název protiúčtu). Ve výpisech některých bank je platba označena jako transakce platební kartou.



Vybráno z ATM

Jde o výběr z bankomatu. Zkratka ATM je z angličtiny (automated teller machine). Účtovaná částka se liší podle toho, zda jste vybírali z bankomatu vlastní, nebo cizí banky.



Příchozí platba (úhrada)

Jsou to peníze, která vám na účet došly odjinud, například od vašeho zaměstnavatele či správy sociálního zabezpečení. Ve výpisu České spořitelny k sporožirovému účtu jsou jednotlivé příchozí platby definovány konkrétně, a to jako spoření/mzda nebo dávka/důchod. I příchozí platby jsou ve většině bank účtovány (viz Některé poplatky bank jsou nesmyslné).



Inkaso a SIPO

Inkaso funguje obdobně jako trvalý příkaz. Rozdíl je v tom, že platba není nastavena na přesnou částku, ale formou limitu do určité výše. Což se hodí například při platbě za mobilní telefon, která se může každý měsíc lišit, nebo odběr energií. SIPO umožňuje sloučit všechny pravidelné platby do jediné.



Do plateb SIPO můžete zahrnout platby za nájemné, elektřinu, plyn, vodu, telefon, rádio a televizi, předplatné novin, ale i penzijní připojištění, životní pojištění nebo stavební spoření. Komu lze platit přes SIPO, zjistíte snadno na internetových stránkách www.sipo.cz v sekci Komu lze platit přes SIPO.



Za vedení účtu

Pevný poplatek, který si banka účtuje za pouhou existenci účtu, a to bez ohledu na to, zda jej využíváte, nebo ne. V případě balíčku zahrnuje také předem stanovený počet předplacených transakcí (například zřízení trvalého příkazu, výběry z bankomatu, zpracování výpisu). Problém je, že to, jaké služby a produkty jsou v balíčku zdarma, z výpisu nevyčtete. Pokud to nevíte, obraťte se na svoji banku.



Za elektronické (telefonní) bankovnictví

Pevný poplatek, který bance platíte za to, že využíváte internetové nebo telefonní bankovnictví. Může být zahrnut v ceně za vedení účtu (balíčku).



Za účetní položky

Poplatkem za účetní položku jsou zatížené všechny pohyby na účtu včetně použití telefonního bankéře, automatické hlasové služby nebo internetového bankovnictví. Za tutéž operaci tak bance zaplatíte dvakrát – za položku a za účetní položku. Jen platby kartou u obchodníků účtovány nejsou.



Za položky

Poplatek za všechny transakce, které v daném období proběhly. Pokud jde o platby z vlastní do jiné banky, za mezibankovní transakci zaplatíte clearingovému centru ČNB dvě koruny navíc. Za vyhotovení výpisu Poplatek, který si banka účtuje za vystavení výpisu z účtu, může být i v ceně balíčku. Poštovní poplatky Pokud vám výpis chodí poštou, poštovné pochopitelně zaplatíte vy, nikoli banka. Ale pozor, varianta, kdy si výpis sami vyzvednete na přepážce, bývá paradoxně dražší.