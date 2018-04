Jak se zajistit při cestování po Evropě

Tento průkaz, nebo jeho ekvivalent - potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění, vám v případě potřeby umožní snadnější čerpání zdravotní péče během přechodného pobytu v jiném členském státě. Lékařské ošetření bude poskytnuto za stejných podmínek jako tamním pojištěncům, tedy i spoluúčast a jiné poplatky se řídí pravidly daného členského státu.

Například pokud je v jiném členském státě tamním pojištěncům poskytována zdravotní péče zcela zdarma, obdržíte ji zdarma také, pokud musí hradit spoluúčast, budete ji muset uhradit také. Průkaz rovněž zajistí rychlou refundaci vynaložených nákladů v zemích, kde je třeba zdravotní péči uhradit v hotovosti a až poté se obracet na místní zdravotní pojišťovnu.

Průkaz nahrazuje formuláře E111 a E111B pro turisty, E110 pro osoby v mezinárodní dopravě, E128 pro studenty a vyslané pracovníky a E119, který používají uchazeči o zaměstnání.

Co vám pojišťovna ráda zamlčí? Informace nejsou nebo je pojišťovny tají.

Čtěte ZDE .

Ve všech státech má tento průkaz stejné technické parametry a vzhled, v kompetenci každé země je, zda bude vydán jako samostatná karta nebo integrován do již existujícího národního průkazu. Některé státy také mohou vydávat Evropský průkaz zdravotního pojištění obsahující magnetický pruh nebo čip.

Nárok na vystavení dokladu má každý, kdo je v členské zemi EU pojištěn. Požádá o to u své zdravotní pojišťovny. Pokud by zájemce chtěl vycestovat za konkrétním lékařským zákrokem do jiného členského státu, Evropský průkaz zdravotního pojištění k tomuto účelu nemůže použít. Ten totiž kryje pouze zdravotní péči, „jejíž poskytnutí se stane nutným během přechodného pobytu v jiném členském státě s přihlédnutím k povaze nemoci a předpokládané době pobytu v zahraničí“.

Jinými slovy- máte nárok na takovou péči, která musí být poskytnuta, abyste nemusel zkrátit svůj pobyt v jiném členském státě a nebyl ohrožen váš život nebo zdraví. Avšak Evropský průkaz nemůžete použít k čerpání zdravotní péče, za kterou vycestujete do jiného členského státu. Pokud se chcete nechat takovým způsobem ošetřit v zahraničí, musíte nejprve požádat svou zdravotní pojišťovnu o udělení souhlasu na formuláři E 112.

Pramen: http://www.cmu.cz/ehic/index.htm

