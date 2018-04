Jak se zbavit drahého úvěru?

Stávající situace

Manželům Novákovým je 33 a 30 let. Mají čtyřletou dceru. Bydlí v současné době ve starším rodinném domku s rodiči jednoho z manželů. Pan Novák podniká jako drobný živnostník a jeho manželka pracuje jako úřednice ve státní správě.

Finanční a majetková situace

Příjmy rodiny jsou rozloženy takto: čistý měsíční příjem z podnikání pana Nováka činí 15000 Kč, čistý příjem paní Novákové 9000 Kč. Vzhledem k tomu, že bydlí u rodičů, neplatí měsíčně nájem, ale pouze energie a vodu ve výši 3000 Kč. Další stálou položkou v rodinném rozpočtu jsou výdaje za jídlo - 8000 Kč. Ostatní výdaje rodiny, zahrnující provoz domácnosti, automobilu atd., je možné shrnout do částky 6000 Kč. Celkem tak měsíční výdaje rodiny Novákových činí kolem 17 tisíc korun.

K dalším debetním položkám je nutné připočíst obě splátky úvěru, které rodina hradí. Nižší úvěr ve výši 35 tišíc korun se splatností 6 let znějící na měsíční splátku 609 Kč, kde roční úroková sazba činí okolo 24 %, a pak úvěr vyšší na částku 100 tisíc Kč se splátkou 2328 Kč měsíčně, jehož úrok činí 11,7 % p.a. Jsou si vědomi toho, že úvěry jsou více méně nevýhodné, a proto by je oba rádi refinancovali jiným, pouze tříletým úvěrem, aby v době, kdy budou žádat o úvěr na rekonstrukci domu, měli tento závazek za pořízení vozu již splacený.

Úspory a rezervy

Cíle

Zároveň rodina spoří na smlouvu stavebního spoření pro dítě částku 500 Kč měsíčně a na paní Novákovou 1500 Kč již po dobu 4 let, tedy od narození dcery. Ostatní finance (zhruba ve výši 2000 Kč) jsou převáděny na spořící účet, aby byly v případě potřeby rychle dostupné. Momentální zůstatek ve výši 20000 Kč bude použit částečně na dovolenou popř. na jiné výdaje. Smlouva stavebního spoření vedená na dceru, se stane její finanční rezervou v době plnoletosti, nelze s ní tedy jako s možnou finanční rezervou počítat (pouze snad v případě krajní nouze). Zbývá tak smlouva vedená na paní Novákovou, na které v době započetí rekonstrukce (rok 2008) bude naspořeno okolo 165 tisíc korun. Obě smlouvy jsou sjednány na cílovou částku 250 tisíc korun a jejich parametry jsou nastaveny dle příslušného období a dispozice za jakých byly uzavřeny.

Novákovi by se vyplatilo oba spotřebitelské úvěry refinancovat, protože tak eliminují jejich nepříznivé úročení. Také by po 3 letech lépe „dosáhli“ na hypotéční úvěr ve výši okolo půl milionu korun, který by jim umožnil bydlet odděleně od rodičů v podkroví rodinného domu, pokud nebudou mít další závazky.

Umoření čerpaných úvěrů

Nejprve by Novákovi měli zjistit, zda je možné jednorázově splatit oba spotřebitelské úvěry, které si na pořízení automobilu vzali poměrně unáhleně za nepřiměřeně vysoké úroky (alespoň v případě nižšího úvěru). Vzhledem k tomu, že jim to obě finanční instituce umožní a dokonce bez sankcí za předčasné splacení, tak již částečně umořené úvěry (12 splátek) jednorázově splatí. Nový úvěr tedy bude přibližně na částku 106 tisíc korun a při současné nejvýhodnější nabídce by mohl dosáhnout úrokové sazby 7,5 % ročně. Tato sazba představuje roční úsporu v řádech tisíců korun, které manželé využijí lépe při pořizování nového bydlení. Zároveň bude délka úvěru zkrácena a splátky rozloženy do 3 let tak, aby v momentě podání žádosti o hypotéční úvěr ve výši 400 tisíc korun, nebyly celkové příjmy rodiny zatíženy zápornou položkou.

Řešení bydlení

V době, kdy přestane paní Nováková na smlouvu stavebního spoření ukládat 1500 Kč, se jejich volné finanční prostředky vrátí na částku kolem 5500 Kč. Její výše rodině dává dostatek prostoru pro financování úvěru na rekonstrukci rodinného domku a taktéž by jim mohla pomoci překlenout možné zvýšené náklady, díky tomu, že z dcery bude školačka.

S předpokladem, že výše zmíněná smlouva stavebního spoření bude ukončena po 7 letech trvání, bude na smlouvu naspořena celková částka ve výši okolo 165 tisíc korun (včetně státní podpory a úroků z vkladů). Tak mají Novákovi reálný základ pro své předpokládané investice do rekonstrukce a přestavby nemovitosti ve výši přes půl milionu korun.

Jestliže vycházíme z této částky a úvahy, že vyšší částku než 500 tisíc korun Novákovi do rekonstrukce nevloží, pak je možné, aby přestavbu financovali buď pomocí úvěru nové smlouvy o stavebním spoření, nebo z hypotéky. Počítáno je i s povinným životním pojištěním osoby, která o úvěr požádá, i s pojištěním nemovitosti, kterou bude rodina rekonstruovat. Rozhodujícím faktorem zde určitě bude, v jakém pásmu se budou pohybovat úrokové sazby zmíněných úvěrových produktů a také, jaké zajištění úvěru budou moci finančnímu ústavu poskytnout. V případě hypotéky je vždy nutná zástava nemovitosti, kdežto stavební spořitelna může v případě úvěrů do půl milionu korun požadovat jako zajištění úvěru dva ručitele. Svou roli při rozhodování o vhodném produktu mohou sehrát i novinky a změny, se kterými banky neustále přicházejí na trh.

Rady a tipy:

Při podání žádosti o jakýkoli úvěr (spotřebitelský, hypotéční) se určitě vyplatí dobře prostudovat podmínky, za kterých úvěr získáváte, abyste např. při předčasném splacení úvěru nemuseli bance zaplatit i předepsané sankce.





V případě, že refinancujete úvěr úvěrem, nemusí být vždy vodítkem nižší úroková sazba nového úvěru. Důležité je do ceny úvěru promítnout i náklady s úvěrem spojené, tj. cena za poskytnutí úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu, či poplatek za mimořádnou splátku.





Rozhodně při výběru úvěru na bydlení ve výši okolo půl milionu korun není nutné zavrhnout jako poskytovatele stavební spořitelny. Mohou nabídnout nejen fixní úrokovou sazbu po celou dobu splácení úvěru, ale v celkovém součtu také účtovat např. nižší poplatky za vedení úvěrového účtu.





Pojištění věcí pořizovaných na úvěr se rozhodně vyplatí nepodceňovat. Nemovitost by měla být zajištěna minimálně proti živelným pohromám. Rovněž se vyplatí uzavřít rizikové životní pojištění na žadatele (potažmo dlužníka), aby v případě např. tragických událostí nezůstalo splácení úvěru na části rodiny, která by dluh finančně nemusela pokrýt.