Jak se zbavit trémy při veřejném vystoupení?

1. Nejjistější metodou je návyk. Ten se však vytváří postupně, chce svůj čas.2. Budujte si své řečnické sebevědomí postupně. Nejdříve kratší povídání, známá témata, před nejbližšími lidmi. Postupně přidávejte na délce a pouštějte se do náročnějších témat.3. Zkoušejte si projev před zrcadlem. Volte ten výraz, při němž máte pocit, že vypadáte dobře, kultivovaně, přiměřeně klidně.4. Nahrávejte své povídání na magnetofon. Při poslechu nahrávky určitě přijdete na chyby, kterých se dopouštíte. Všímejte si i tónu a modulace hlasu.5. Nebuďte zbrklí. Dobrého řečníka charakterizuje klidné tempo a výrazné přestávky. Dejte posluchačům čas, ať jim perly vašich myšlenek dojdou. Nezapomeňte, že oni často o tématu vědí mnohem méně než vy sami.6. Vyhledejte si (zejména v televizi v diskusních pořadech a podobně) své vzory. Opět si je nahrajte na kazetu. Pusťte si kousek řeči dobrého rétora, pak tentýž úsek zopakovat včetně jeho tempa a modulace ­ a porovnávejte. Sbližujte styly. Rétora v jeho umění dohánějte a předhánějte.7. Mějte své antivzory. Kdo to ve vašem okolí nezvládá? Jakou dělá chybu? Jak si vy sami vypěstujete v tomto směru vlastnosti co nejopačnější?8. V náročnějších situacích mějte v ruce záchytný papír s poznámkami. Papír připnutý na elegantní podložce s přidržovací pružinovou klapkou signalizuje posluchačům, že vaše řeč je seriózní, že si nechcete čísla cucat z prstu. Vaše prestiž stoupne.9. Při paměťovém výpadku se usmějte na posluchače a požádejte je: "Co jsem teď říkal(a), připomeňte mi, prosím?" A po jejich nápovědě dodejte: "Já to samozřejmě vím ­ jen vás tak zkouším, jestli dáváte pozor." Mně se to přihodilo za desítky let řečnění mnohokrát. Nikdy mi posluchači nevěřili, že mluvím vážně ­ avšak nikdy se nezlobili, vždy jsme se společně zasmáli.Jak se učit angličtinu i ve vyšším věku?Jak se soustředit při práci na internetu?Jak překonávat ospalost v práci?Jak se díváte na nekuřácké pracoviště?Jak úspěšně přesvědčovat kolegy?Jak rozčlenit denní e-maily?Mají se účastníci kurzů předem znát?Jak jednoduše zvládnout akutní stres?Jak na pár minut vypnout při práci?Jak se zbavit trémy?Kolik cizích jazyků by měl člověk umět?Jaká je budoucnost angličtiny?