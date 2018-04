Jak se zdarma zdokonalit v cizím jazyce

Jakmile máte přístup kpočítači s internetem, získáte nespočet příležitostí ke studiu cizích jazyků a jediné kursovné jsou poplatky za připojení. Na stranách určených výuce jazyků naleznete nabídku, ze které si podle vlastní úrovně znalostí vyberete odpovídající lekce. Na některých stranách (například www.englishpractice.com) si lze udělat test, který stupeň vaší pokročilosti určí nejlépe. Lze se zařadit do pěti úrovní od začátečníků až po velmi pokročilé. Ti nejspíše využijí i možnost přípravy na test TOEFL (jazyková zkouška, která je vyžadována při studiu v zahraničí, objevuje se v přijímacích požadavcích některých firem atp.). Jakmile se zaregistrujete, můžete zdarma využívat kompletní obsah kursů. Zdokonalovat se lze i jednorázově. Poměrně bohatá nabídka článků, slovíček a frází je k dispozici i neregistrovaným návštěvníkům.Každá lekce obsahuje novou slovní zásobu zaměřenou na určité téma, gramatická cvičení i poslech. Internetová výuka navíc nabízí e-mailové a sms lekce (nová slovíčka formou krátkých textových zpráv) nebo výukový časopis zasílaný e-mailem. "Každý týden je nová lekce, pokud chcete, můžete se vracet i ke starším. Konverzační schopnosti je nejlepší si vylepšovat chatováním (čti čet, rozhovor přes počítač, pozn. red.) s ostatními studenty z celého světa nebo s učiteli," říká Klára Němcová z Brna, která již několik měsíců využívá internetovou výuku angličtiny. "Můžete se také zúčastnit diskusní skupiny nebo si testovat znalosti při hrách." Jolana Myslivcová z Prahy si procvičuje prostřednictvím internetu německou gramatiku: "Na straně www.nj.cz je bohatá zásoba německých textů různé obtížnosti, možnost si vyzkoušet své znalosti v našich i zahraničních testech. Zajímavé jsou i reálie německy mluvících zemí, slovníky nebo německý chat. Navíc zde lze nalézt nabídky pracovních příležitostí."Další metodou, jak osvěžit a udržet znalost cizího jazyka, kterou podle odborníků volí stále více studentů, je čtení zahraničního tisku prostřednictvím e-mailu. "Od jakýchkoliv zahraničních novin (např. New York Times www.nytimes.com) si objednáte zasílání tzv. newsletterů, což jsou přehledy nejdůležitějších zpráv (naleznete v sekci Sign up for Newsletters). V e-mailu si pak každý den vyberete zprávu, která vás podle titulku a krátké anotace nejvíce zaujme, po kliknutí se objeví její celé znění," vysvětluje Artemis Kalábová, studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. "Ve druhém okně si pak otevřete kvalitní on-line slovník (např. www.slovniky.atlas.cz.) a problematické výrazy si rovnou překládáte. Nejenže si hodně rozšíříte slovní zásobu, ale upevníte si i gramatické vazby a zejména v psané angličtině přestanete dělat chyby. Také se rapidně zvýší vaše schopnost rozumět anglickým textům. Jako bonus se dozvíte zajímavé věci, které v českých novinách nenajdete."Podle jazykových lektorů i podle zúčastněných studentů není internetová výuka, stejně jako například televizní kursy, vhodná k naučení jazyka, ale spíše k udržování znalosti a k opakování. "Při absenci lektora nejvíce chybí podrobný výklad gramatiky, praktický výklad a aktivování probraných gramatických jevů," zdůrazňuje jazyková lektorka Jelena Hrdličková. "Komunikace přes počítač nenahradí spontánní a aktivní kontakt s vyučujícím. Tato forma výuky je pouze výborná pomůcka při studiu," dodává.* www.anglictina.com.* www.startpage.cz.