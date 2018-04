Jak se zhodnotí 130 tisíc v 18 bankách? Nejvíce překvapivě ve Sberbank

U spořicích účtů se však nesnižují jen úroky, ale také zpřísňují či zavádějí nové podmínky pro využívání. Někde třeba nemění úrokovou sazbu, ale dosáhnou na ni pouze klienti s nižší úložkou. Nebo tam, kde limit pro výhodnější úročení ještě neměli, ho nyní zavedli. Případně zpřísnili podmínky pro využití nejvyšších úroků.

Dost složité, že? Kdo by si chtěl udělat jednoduchý přehled, nebude to mít vůbec jednoduché. Najít totiž dnes spořicí účet bez podmínek je jako hledat jehlu v kupce sena.

Ale přece se jich pár najde. Příkladem by tak mohly být Fio banka, LBBW Bank a Zuno. U Fia úročí jakoukoli částku stejně, účet nemá výpovědní dobu, jen výše zhodnocení není nic moc, půl procenta ročně. O něco lepší úročení nabízí Zuno na Spoření, a to 0,9 procenta ročně. A nejvíc dostaneme u LBBW, 1,10 procenta ročně, navíc jeden rok od uzavření smlouvy je sazba garantovaná.

Srovnání je těžké, mohou za to podmínky

U spořicích účtů ostatních bank už se setkáte s jedním či několika různými omezeními. Pak záleží na tom, kolik peněz chcete uložit. Pro názornost jsme do tabulky vybrali úložku 130 tisíc korun, tedy jakýsi průměr uložených peněz podle údajů ČNB. Podobnou jsme uváděli před půl rokem, změny tedy můžete sami porovnat.

V naší tabulce tak s přehledem zvítězila Sberbank (bývalá Volksbank), která naposledy snižovala úroky loni v říjnu a podle slov produktového manažera banky Dušana Poláčka bude tato sazba platit i nadále. Jenže pokud si u ní uložíte více než 150 tisíc korun, úroky na částku převyšující limit klesnou o celé procento na 0,63 procenta.

Vítězná banka z loňského roku, Equa bank, úroky nejen snížila, ale výhodnější spořicí účet Extra novým klientům už nenabízí. "Ke snížení jsme byli nuceni přistoupit kvůli aktuálnímu vývoji na tuzemském trhu, který způsobil nadměrný příliv depozit, která bychom s jejich klesající cenou nedokázali efektivně zhodnotit," vysvětluje mluvčí banky Markéta Dvořáčková a dodává, že i tak zůstávají jejich úrokové sazby mezi nejvyššími na trhu a pro věrné klienty se zas tak moc nezměnily.

Podobný postup "ponechání výhody za věrnost" zvolila také Air Bank. Snížila sice limit, do kterého platí vyšší úročení (1,3 procenta ročně) z jednoho milionu na 250 tisíc korun, ale jen novým klientům.

Někde sazby ponechali, jinde snížili či zavedli limit

To další nízkonákladová banka Zuno na staré klienty nehledí. Na Spoření Plus sice ponechala 1,5% úročení, ale všem snížila limit, do kterého je možné tento úrok získat, ze 750 tisíc na 300 tisíc korun. Každá koruna nad 300tisícovou hranicí se nyní úročí pouze 0,9 procenta ročně. U spoření Plus platí podmínka, že v měsíci, ve kterém klient vybere nějaké peníze, mu nebude připsaný úrok.

"V posledních měsících sledujeme narůstající zájem klientů. Ten je z velké části způsobený zvyšujícím se množstvím volných depozit na českém trhu. I když z tohoto zájmu máme radost, brzy by se pro nás stalo náročné takové množství uložených prostředků zhodnocovat, a pokrývat tak úroky, které aktuálně nabízíme," vysvětluje omezení podmínek a snižování úroků mluvčí Zuno banky Lukáš Tomis.

Jiný pohled na snižování úroků na spoření má mBank. "Z pohledu zákazníka má tato situace i pozitivní aspekt, jelikož snížení sazby na depozitech nám umožní nabízet zajímavější sazby na úvěrových produktech," říká mluvčí banky Ivana Vejvodová.

Další banky buď s úroky nehýbaly, nebo je mírně snížily, podmínky však neměnily. Zůstala tak například výpovědní lhůta u Raiffeisenbank či Ery, bonusové úročení u ČSOB, České spořitelny či Komerční banky, prémie při fixaci u Wüstenrotu, u dalších zase limity.

A limitu se od dubna dočkalo i zatím bezpodmínkové ING konto. Do jednoho milionu korun platí sazba jedno procento a zůstatky nad jeden milion se nyní nově úročí pouze 0,7 procenta ročně. Banka tímto krokem reaguje na situaci na finančním trhu. "Poptávka po úvěrových produktech dlouhodobě stagnuje, a tím se značně omezuje možnost umisťovat depozita za odpovídajících podmínek při zachování nízké míry rizika," uvádí ředitel retailového bankovnictví ING Bank Libor Vaníček.

Většina bank má sice u průměrného vkladu (130 tisíc korun) nejvyšší sazby, ale u dvou bude výhodnější uložit méně. Waldviertler Sparkasse úročí peníze do 100 tisíc až 1,8 procenta (podle druhu spořicího účtu) a mBank nabízí také u vkladu do 100 tisíc 1,75procentní roční úrok při splnění podmínky, že utratíte kartou v daném měsíci alespoň čtyři tisíce korun.

Změna banky? Jen, když se opravdu vyplatí

Podle nedávného průzkumu, který si nechalo dělat spořitelní družstvo Artesa, téměř polovina Čechů reaguje na poklesy úrokových sazeb u spořicích produktů u svých domovských peněžních domů tak, že převede finance do výhodnějšího ústavu. A více než 80 procent z nich pak pravidelně sleduje pohyby úrokových sazeb právě proto, aby jim zbytečně "neutíkaly" peníze.

Je však dobré si rozmyslet, jestli se změna vyplatí. Jen tak namátkou, na sto tisících korun vyděláme přechodem do banky, která má úrok o půl procenta vyšší, po 15procentním zdanění čistého 425 korun. To samozřejmě za předpokladu, že v bance částka vydrží rok a zároveň finanční ústav nezmění sazby ani podmínky. "Vzhledem k uvedenému trendu vývoje úrokových sazeb navrhujeme klientům alternativní způsob zhodnocení finančních prostředků formou investování do investičních produktů," nabízí další možnost mluvčí Citibank Eva Chaloupková.