Předrevoluční finanční samet: Jak se nám žilo před čtvrt stoletím

Pan Průměrný chodil pravidelně do práce a v roce 1989 si vydělal na průměrné živobytí jen zhruba tři tisíce korun měsíčně. Přesněji 3 170 korun hrubého. Komu se pracovat nechtělo a „poctivé práci“ se vyhýbal, dostal cejch příživníka a mohli ho poslat až na tři roky do vězení. A stejný trest hrozil i těm, kteří se pokoušeli živit samostatně bez příslušných povolení.

Každý občan měl však jistotu, že za rohlík, šunkový salám či desítku pivo zaplatí v každém obchodě stejně, bez ohledu na to, zda žije v Praze, Bratislavě či malé zapadlé vísce, kam zajížděla pojízdná prodejna. Nikdo tak neztrácel čas tím, zda se dá někde nakoupit levněji.

Ceny zkrátka tržní nebyly, byly stálé a spočítané úředníky. Určoval je Federální cenový úřad a pokud dal pokyn, aby se o pár haléřů či korun zvedla cena másla, piva, nebo jiného lidového zboží, vyvolávalo to vlnu bouřlivých diskusí a emocí, co že se to děje.

Kolik si vydělával pan Průměrný (hrubý příjem v Kč) 1985 1989 1999 2009 2014* 2 920 3 170 12 797 23 344 25 500 Zdroj: Český statistický úřad, *rok 2014 za 2. čtvrtletí

Důmyslná daň z obratu

Některé potraviny a spotřební zboží se prodávaly za vskutku lidové ceny. Třeba kilo chleba stálo 2,80, kilo rýže vyšlo na desetikorunu, cukr na 7,30, bůček byl za 22 a kilo kuřete za 30 korun. V produkci vajec jsme byli soběstační, jedno vajíčko vyšlo na 1,30 Kčs a litr polotučného mléka stál dvě koruny.

Proč tak nízké ceny? Vysvětlení je prosté. V centrálně řízené ekonomice fungoval mimo jiné důmyslný nástroj – daň z obratu. Tato daň měla pomáhat udržovat cenovou stabilitu a zabránit nedostatku nebo nadbytku spotřebního zboží. V praxi to mělo fungovalo zjednodušeně řečeno takto: Co stát považoval za luxus, tam na dani z obratu přirazil. Co bylo pro lid nezbytné, jako třeba vybrané potraviny a oblečení, na to byla uvalena záporná daň z obratu, což v podstatě znamenalo státní dotaci.

Dokonalý výměnný obchod

Pamětníci si jistě vzpomenou, k čemu to vedlo a co všechno nebylo běžně k mání. Slovo „podpultovka“ se na konci 80. let skloňovalo ve všech pádech a redaktoři Československé televize pokládali ekonomům a ředitelům socialistických podniků otázky, proč tomu tak je, proč se krátí dodávky pro trh a jak to udělat, aby toho či onoho nebylo pro lid málo.

Šikovní Čechoslováci to vyřešili po svém, začali pěstovat výměnný obchod a protislužby: „Já poskytnu něco tobě a ty zase něco mně.“ Kdo měl dobré kontakty a dobré známé, uměl roztočit dokonalý výměnný obchod s nedostatkovým zbožím a přijít si na své. Pod pultem se dalo sehnat třeba ananas, svíčková, omnia víčka, automatická pračka, lednička, barevný televizor, náhradní díly na auto a spoustu dalších věcí.

A s dobrými kontakty se dala do bytu pořídit i samostatná telefonní linka. Ostatně mít doma telefon byl v té době poměrně velký luxus. Když bylo potřeba zavolat sanitku, běželo se do telefonní budky, na poštu, nebo k sousedovi, který si uměl najít cestu, jak se k telefonu dostat. I auto si mohl dopřát jen někdo, škodovka stála v roce 1989 v průměru 84 600 korun. Šetřilo se na ni dlouho.

Nadité i hubené šrajtofle

Co se tehdy podařilo z průměrných platů ušetřit, ukládalo se na vkladní knížky, nebo na sporožiro u České státní spořitelny. A protože žádné bankomaty ani platební karty neexistovaly, vytahovali jsme při placení bankovky a mince z peněženek. Někdo byl zvyklý nosit šrajtofli naditou, jiný ji měl hubenou.

Část peněz, které jsme nechtěli nosit po kapsách a riskovat, že o ně přijdeme, jsme schovávali doma na zaručeně bezpečných místech. Třeba do knihovny do konkrétní knížky, pod koberec či třeba do koupelny. „Zloděje by přece nenapadlo sáhnout v panelákovém jádru pod vanu a v úzké škvírce nahmátnout obálku s hotovostí,“ ujišťovali jsme se tehdy.

V té době jsme rádi šustili “Hradčanama“. Tedy zelenou stokorunou, na jejíž rubové straně dominovaly Hradčany. Každý Čechoslovák naprosto jasně rozuměl větě typu: „Dej mi tři čtyři Hradčana a jsme si kvit.“ Ostatně tato stovka nás provázela dlouhých 31 let. Její éra skončila se vznikem České republiky v roce 1993, tehdy se všechny „Hradčany“ přelepily kolkem. Bylo jich celkem za sedm miliard korun, tedy 70 milionů kusů.

I dnes nosíme v peněženkách zelené stovky, ale Hradčany už na nich nejsou. Ty skutečné se však dál vypínají majestátně nad Vltavou. Už stovky let.

