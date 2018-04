Co se stane s vašimi penězi v prvním a ve druhém důchodovém pilíři

Pokud vám už bylo 35 let, máte nejvyšší čas začít přemýšlet o případném vstupu do druhého důchodového pilíře. Rozhodnout se musíte do konce června. Porovnejte si, kolik peněz z výplaty posíláte na sociální pojištění nyní a jak to bude, když do druhého pilíře vstoupíte.