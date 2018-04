Jak se zvyšují starobní důchody

Pravidla pro zvyšování důchodů jsou stanovena v § 67 ZDP. Podle pravidel pro zvýšení důchodů se důchody zvyšují v pravidelném termínu nebo v mimořádném termínu. Pravidelným termínem je leden kalendářního roku a důchody se zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu; podmínkou pro zvýšení důchodů v pravidelném termínu je, že zvýšení činí aspoň 2 %. Mimořádným termínem je pátý kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž růst cen dosáhl za stanovené období aspoň 10 %.

Zvýšení důchodů se stanoví tak, aby u průměrného starobního důchodu (tj. starobního důchodu zjištěného podle údajů České správy sociálního zabezpečení jako průměrná výše všech starobních důchodů vyplácených samostatně v posledním kalendářním měsíci období, za které se zjišťuje růst cen) činilo částku odpovídající nejméně 100% růstu cen zjištěnému za stanovené období a dále též částku odpovídající nejméně jedné třetině růstu reálné mzdy zjištěnému za stanovené období. Při stanovení částek zvýšení došlo oproti dosavadní právní úpravě k těm změnám, že zvýšení má plně pokrývat růst cen a dále, že k růstu reálné mzdy se bude přihlížet při každém zvýšení v kalendářním roce.

Pro určení termínu zvýšení důchodů a pro stanovení částek zvýšení jsou podstatná kritéria pro vymezení stanoveného rozhodného období, za které se zjišťuje růst cen a růst reálné mzdy. Při zvýšení důchodů v pravidelném termínu se rozhodné období pro zjišťování růstu cen stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním měsíci období použitého při předchozím zvýšení důchodů a posledním měsícem je červenec kalendářního roku, který o jeden rok předchází roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů. Například při zvýšení důchodů v lednu 2006 je rozhodným obdobím pro zjišťování růstu cen období od srpna 2004 do července 2005.

Při zvýšení důchodů v mimořádném termínu se rozhodné období pro zjišťování růstu cen stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním měsíci období použitého při předchozím zvýšení důchodů a posledním měsícem je měsíc, v němž růst cen dosáhl aspoň 10 %. Například pro zvýšení důchodů v lednu 2007 je rozhodným obdobím období srpen 2005 až červenec 2006; v případě, že by růst cen dosáhl od srpna 2005 do května 2006 (včetně) 10 %, dojde ke zvýšení důchodů v mimořádném termínu již v říjnu 2006 (tj. v pátém kalendářním měsíci po měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň 10 %). V tomto případě bude rozhodné období, za které se bude zjišťovat růst cen pro zvýšení důchodů v pravidelném termínu v lednu 2007, zahrnovat již jen měsíce červen a červenec 2006.

Období pro zjišťování růstu reálné mzdy se stanoví tak, že prvním rokem tohoto období je kalendářní rok následující po posledním kalendářním roce období pro zjišťování růstu reálné mzdy použitého při předchozím zvýšení důchodů, při kterém bylo přihlédnuto k růstu reálné mzdy, a posledním rokem tohoto období je kalendářní rok, který o dva roky předchází roku, do něhož spadá termín zvýšení důchodů. Například při pravidelném termínu zvýšení důchodů v lednu 2007 bude stanoveným obdobím pro zjišťování růstu reálné mzdy rok 2005. V případě, že pravidelné zvýšení důchodů bylo v lednu 2006 a poté následuje zvýšení důchodů v mimořádném termínu v říjnu 2006 (za období srpen 2005 až květen 2006 dosáhl růst cen aspoň 10 %), nebude při zvýšení důchodů v říjnu 2006 stanovováno zvýšení podle růstu reálné mzdy, neboť k růstu reálné mzdy v roce 2005 (tento rok je při zvýšení důchodů v roce 2006 posledním rokem stanoveného období) bylo již přihlédnuto při zvýšení důchodů v pravidelném termínu v lednu 2006.



Při zvýšení důchodů v pravidelném termínu, tj. v lednu kalendářního roku, se zvyšují důchody přiznané do 31. prosince předchozího kalendářního roku (tj. den, od kterého se přiznává důchod, spadá do období před 1. leden roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů); nezvyšují se tedy důchody přiznávané v roce, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení.

Při zvýšení důchodů v mimořádném termínu se zvýší jednak důchody přiznané před měsícem, do něhož spadá mimořádný termín, a dále se podle nařízení vlády o zvýšení důchodů zvýší též důchody přiznávané od prvního dne měsíce, do něhož spadá mimořádný termín, do 31. prosince kalendářního roku, do něhož spadá mimořádný termín zvýšení důchodů, a to o stejný počet procent, o který byly zvýšeny procentní výměry vyplácených důchodů.

Zvýšení důchodů stanoví vláda do 30. září, má-li být provedeno zvýšení důchodů v pravidelném termínu v následujícím kalendářním roce. V případě zvýšení důchodů v mimořádném termínu stanoví vláda zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň 10 %. Za účinnosti ZDP bylo přijato zatím jedenáct nařízení vlády o zvýšení důchodů; posledním je nařízení vlády č. 415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2006, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2006. V mimořádném termínu zatím důchody zvýšeny nebyly.