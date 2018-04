Slavičí paštiky, šunková voda. Tipy, jak zmírnit vítr v peněžence

Psychologové radí, že máme v obchodě nakupovat svižně, přímočaře a od regálů zamířit co nejdříve ke kase. Nepodlehneme tak svodu vložit do košíku něco, co vlastně nepotřebujeme, a tím utratíme méně korun. Tato rada funguje ovšem jen tehdy, pokud víte, jak kvalitní zboží nakupujete.

Etikety prozradí potraviny typu "slavičí paštika"

Vidět v prodejně, že zákazník pročítá, z čeho je vlastně potravina vyrobena, je zatím spíše rarita. Písmenka na etiketách bývají navíc tak malá, že je přečte jen mladý člověk a starší generace jedině s velmi silnými brýlemi. Přesto se je vyplatí číst a sledovat stejně, jako cenu zboží. Nebudete tak nakupovat něco, co je v porovnání s kvalitnějšími výrobky příliš drahé.

U nádherně vypadající šunky v lákavém obalu totiž můžete zjistit, že podíl masa není moc vysoký a v balíčku je třeba i 35 procent vody. Nebo že párky s telecím masem obsahují pouhé dvě procenta telecího a jsou tak výrobkem typu "slavičí paštika", okolo které slavík jen letěl.

S cenovým přehledem se nenecháte nachytat

Pěstujte i svůj cenový rozhled. U zboží, které rádi nakupujete, se zajímejte o to, kolik stojí v jiných prodejnách a za kolik se dá koupit ve slevových akcích. Projít letáky obchodníků je dnes velmi snadné, stačí se podívat na webové stránky obchodních řetězců nebo je najdete na jednom místě na webu akcniceny.cz.

Může se hodit Využívejte internetové kalkulačky a srovnávače cen. Zkuste třeba:

ww.akcniceny.cz (letáky)

www.heureka.cz (zboží)

www.srovnejenergie.cz (energie)

www.snizujeme.cz (energie)www.bankovnipoplatky.com (poplatky za vedení účtu)

www.tarifomat.cz (mobilní služby)

www.penzijnisrovnavac.cz (penzijních fondy)

www.srovnavac.cz (pojištění)

K porovnání cen lze využít i nejrůznější internetové porovnávače. Čas, který tomu věnujete, je dobrou investicí, protože jídlo, pití a další spotřební zboží jsou druhou největší výdajovou položkou rodinného rozpočtu.

S dobrým cenovým přehledem se pak nedáte tak snadno nachytat na marketingové tahy, kdy z obchodu odcházíte s pocitem, že jste nakoupili výhodně, ale zboží je přitom běžně mnohem levnější.

Zvlášť u spotřebního zboží může být cenový rozdíl obrovský, až v řádech tisíců korun. Zde si ale dejte pozor, s jakým servisem prodejce zboží nabízí a zda nejde o takzvanou šedivku, kterou nelze reklamovat (o potížích s šedivkami čtěte zde).

Cenový přehled se snažte mít i v domácnosti

Z rodinného rozpočtu nejvíce ukrajují náklady na bydlení. To, že obrovským žroutem energie jsou například spotřebiče, které čekají v pohotovostním režimu na spuštění, si již řada domácností uvědomuje. Na další osvědčené rady, jak zbytečně nevyhazovat peníze, již ale tolik nemyslíme.

Osvědčené rady Jak ušetřit na energiích

"Kdo například luxuje svůj byt hodinu týdně, vysaje tím za rok ze své peněženky 320 korun. Jestliže jste zvyklí péct v elektrické troubě zhruba tři hodiny týdně, za rok vás to přijde minimálně na 1 300 korun," říkají propočty Energetického poradce PRE.

Pokud roztáčíte elektroměr víc, než je zdrávo, nečekejte na to, až vám dorazí účet od dodavatele. Zkuste ho přibrzdit zkrocením domácích spotřebičů. Ušetřit můžete i tím, že se budete zajímat o ceny jiných dodavatelů energií a přejdete k tomu, který má cenově výhodnější nabídku. Dobře si ale vždy pročtěte smlouvu, abyste zjistili, zda v ní není nějaká finta.

Dlouhodobý zákazník se moc hýčkat nemusí

Ušetřit můžete i tím, že si čas od času uděláte malou inventuru, kolik korun vydáváte za sjednané pojistky, na poplatcích své bance, za služby mobilního operátora. Dejte jim pak najevo, že zvažujete přejít jinam.

S největší pravděpodobností zjistíte, že se začnou dít věci. Stávající pojišťovna, banka či operátor totiž pochopí, že z jistého dlouhodobého zákazníka, kterého nebylo třeba moc hýčkat, se stává zákazník nejistý.

"Za pevnou telefonní linku, internet a televizi jsme řadu let platili měsíčně 1 309 korun, když jsme se rozhodli telefon zrušit, protože z něj prakticky vůbec nevoláme, dostali jsme okamžitě mnohem přijatelnější nabídku. Teď platíme za naprosto stejnou službu o 529 korun měsíčně méně. Za rok tak ušetříme 6 348 korun" říká 54letý Jaromír z Prahy.

Na běžném účtu držte jen nezbytné množství peněz

Pokud se vám podaří šetřit a na účtu začnou postupně naskakovat příjemné zůstatky, nenechte své peníze jen tak ležet ladem. Na běžném účtu, který není úročený, z nich totiž ukrajuje inflace. Držte na něm proto jen nezbytné množství peněz. Přesněji takovou částku, která pokryje vaši běžnou spotřebu na jeden a půl měsíce.

Kolik ukrojí ze 100 tisíc korun 2,5procentní inflace Počet let 5 10 15 20 25 Hodnota v Kč 88 385 78 119 69 046 61 027 53 939 Zdroj: kalkulačka iDNES.cz

Pokud je stav vašeho běžného účtu vyšší, než odborníky doporučovaná částka, uložte tyto peníze na spořicí účet. Roční úrokové sazby sice nejsou vysoké, ty nejlepší okolo 2,5 procenta, ale zajistí přece jen určitý výnos. Na finanční rezervu se pak dá kdykoliv sáhnout.