Jak si chytře pojistit majetek. Nezapomeňte pojistku aktualizovat

Pojišťovny hlásí, že lidé v pojištění chat a chalup často chybují nebo ani nevědí, jak si majetek před lety vůbec pojistili. Zvlášť u starších pojistných smluv může být pojistná ochrana nedostatečná.

Při nahlášení pojistné události se pak můžete zbytečně rozčilovat, že pojišťovna vyplatí jen málo peněz. Pokud chcete svůj majetek ochránit dobře, vyplatí se dát na rady odborníků a při uzavření pojistky pamatovat na několik zásad.

Pojišťovně pro jistotu oznamte vlastnické změny



Pokud jste pojištěné víkendové bydlení zdědili po rodičích nebo jste se rozhodli darovat část vámi pojištěné chaty či chalupy potomkům, nezapomeňte to oznámit pojišťovně.

I když starou pojistku platíte dál a udržujete ji v aktivním stavu, při pojistné události nemusíte dostat ani korunu. Ve starších pojistných smlouvách může být totiž ujednání o tom, že pojistka zanikne, pokud dojde ke změně vlastníka nebo ke změně počtu vlastníků.

Pojišťovně oznamujte i další změny, kupříkladu změnu trvalé adresy, příjmení při uzavření sňatku i zhodnocení vašeho majetku.

Pojistku aktualizujte podle rostoucí hodnoty majetku

Při sjednání pojistky správně odhadněte hodnotu svého majetku. A to jak samotné stavby, tak vybavení chaty či chalupy. Můžete uzavřít buď dvě smlouvy, nebo sdružit obě pojistky do jedné, což může v některých pojišťovnách vynést určitou slevu za tak zvanou propojistěnost.

Jestliže do víkendového sídla investujete, například část obydlí zrekonstruujete nebo si pořídíte nové vybavení chaty, je potřeba pojistku aktualizovat a hodnotu pojištěného majetku navýšit. Předejdete tomu, že při pojistné události pojišťovna neuhradí ztracený či poničený majetek v plné míře.

Materiál na rekonstrukci nemusí být pojištěný vůbec



Jestliže se letos chystáte svou chatu či chalupu rekonstruovat, zjistěte si, zda vaše stávající smlouva ochrání i uskladněný materiál.

V nových pojistkách České pojišťovny je třeba stavební materiál ochráněný automaticky do limitu 20 tisíc korun, jestliže je uskladněný na pozemku chaty či chalupy. V ČSOB Pojišťovně lze stavební materiál ochránit v nových pojistkách až do výše 80 tisíc korun a v České podnikatelské pojišťovně do limitu 50 tisíc korun.

Naproti tomu u DIRECT Pojišťovny se pojistka na stavební materiál pro rekonstrukci chaty a chalupy nevztahuje. UNIQA odškodní jen drobnější materiál a nářadí, které slouží k průběžné rekonstrukci a opravám chaty, a pokud je u chaty složený materiál na zásadnější rekonstrukci, rovněž ztrátu neuhradí.

Sjednejte si případnou indexaci pojistné částky

Přestože do pojištěného stavení neinvestujete několik let ani korunu, je dobré vědět, že hodnota stavby roste vždy i podle toho, jak se zvyšují ceny stavebních prací. I z tohoto důvodu je proto nutné pojistku aktualizovat, a to zhruba po třech až pěti letech.

Navýšení hodnoty nemovitosti si můžete zajistit v některých pojišťovnách i tím, že si ve smlouvě sjednáte indexaci stavebních prací, která růst cen pohlídá za vás. Indexaci umožňuje kupříkladu Generali Pojišťovna, DIRECT Pojišťovna nebo ČSOB Pojišťovna.

Levnější pojistný balíček nekryje všechna rizika



O ceně pojistky rozhoduje vždy míra pojistné ochrany. Čím víc pojistných rizik zvolíte, tím bude pojistka dražší. Některé pojišťovny, jako třeba Allianz nebo Kooperativa, mají připravené hotové balíčky. Levnější ochrání chatu či chalupu jen proti některým vybraným rizikům, dražší balíčky zajišťují kompletní ochranu.

Naproti tomu třeba Česká pojišťovna má široký rozsah pojistného krytí v základní pojistce. Vždy se proto dobře informujte, pro jaké případy bude váš majetek ochráněný, na co se již zvolená pojistná ochrana nevztahuje a co je dobré si připojistit.

Cenu pojistky razantně ovlivní i zvolená spoluúčast

Při volbě spoluúčasti na pojistné události vycházejte vždy z toho, jakou část škody si můžete dovolit zaplatit ze své kapsy a zda budete chtít pojišťovně hlásit opravdu každou drobnou škodu. Čím nižší spoluúčast totiž zvolíte, tím víc za pojistku zaplatíte.

I bez spoluúčasti je možné sjednat pojistku u Generali Pojišťovny. V České pojišťovně lze rovněž volit spoluúčast od nuly a pak v intervalu po pěti stech korunách až do 20 tisíc korun. UNIQA pojišťovna má minimální spoluúčast tisíc korun včetně pojištění odpovědnosti za škodu.

V dalších pojišťovnách vám zase dají na výběr jen několik variant spoluúčastí. Třeba ČSOB Pojišťovna má spoluúčast ve výši pět set, tisíc, pět tisíc a deset tisíc korun a v Allianz můžete zvolit spoluúčast tři tisíce, pět tisíc a deset tisíc korun. U vyšších spoluúčastí všechny pojišťovny poskytují slevy z pojistného, které se pohybují od pěti do dvaceti procent.

Změnu rozvažte podle ceny i pojistných podmínek



Pokud zvažujete změnu pojistitele, je dobré najít si čas a nechat si zpracovat nabídku u stávajícího pojistitele i u vytypované pojišťovny. U stávající pojišťovny můžete při aktualizaci staré pojistky dosáhnout například na výrazné slevy za délku pojištění a věrnost či bezeškodní průběh, což cenu sníží až třeba o polovinu. Nová pojišťovna zase může mít zajímavý vstupní bonus či zajímavé slevy za to, že máte chatu dobře zabezpečenou.

Vždy ale přihlížejte nejen k ceně, ale i k dalším smluvním podmínkám. Rozdíly mezi pojišťovnami jsou rovněž v tom, zda třeba zdraží pojistné, jestliže chalupa stojí na okraji vsi nebo uprostřed. Některé pojišťovny přihlížejí i k tomu, zda máte chatu v chatové oblasti, která je opuštěná od podzimu do jara. Liší se i přirážky za to, že víkendové obydlí stojí v záplavové zóně, kde se může cena navýšit o 50 až 70 procent.

Zároveň počítejte s tím, že v nejrizikovějších záplavových oblastech lze pojistit chatu či chalupu jen na běžná rizika a nikoliv pro případ povodní.