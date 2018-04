Jak si dát auto do účetnictví

Osobní auto pod firmou

Pokud jezdíte na pracovní cesty autem, které je vložené do obchodního majetku firmy, můžete uplatnit veškeré výdaje na pohonné hmoty. Schovávejte si proto paragony při každém čerpání benzinu či nafty (pokud je ztratíte, nic si neodečtete) a nezapomeňte, že se musí shodovat s údaji, které si píšete do knihy jízd. Do té se uvádí datum, odkud a kam jste jeli, ujetá vzdálenost, popřípadě čerpání pohonných hmot.

Je nutné, abyste prokázali, zda vozidlo používáte výlučně pro podnikání, nebo s ním občas zajedete ženě na nákup. V takovém případě si stanovte poměr mezi služebními a soukromými jízdami a výdaje uplatněné na provoz vozidla, včetně odpisů, pak adekvátně snižte.

Výdajem jsou i položky na opravy a údržbu vozu. Stejně tak dálniční známka, pojištění, silniční daň, nájem za garáž, prostě veškeré provozní náklady.

Soukromý vůz – jen amortizace a pohonné hmoty

Jste OSVČ a na pracovní cesty jezdíte svým autem, které není ve vašem obchodním majetku? V tom případě si můžete uplatnit výdaje za opotřebení vozu, takzvanou amortizaci. Za rok 2008 se počítá 4,10 koruny za jeden kilometr.

Dál si můžete uplatnit náhradu výdajů za projeté pohonné hmoty. Najeté kilometry vydělte průměrnou spotřebou podle technického průkazu a vynásobte cenou pohonných hmot. Cenu stanovují předpisy ministerstev. V případě benzinu je výhodnější postupovat podle vyhlášky MPSV, pokud jezdíte na naftu, vyplatí se počítat podle pokynu ministerstva financí. Jestli nakupujete palivo dráž, než jsou vyhlášené ceny, musíte částky doložit, schovávejte si paragony.

Nezapomeňte, že když používáte auto pro své podnikání, musíte platit silniční daň. Kdybyste to nedělali a finanční úřad to zjistil, budete muset doplatit daň i penále.