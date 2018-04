Jak si dát pod stromeček 100 000 Kč

Vskutku by bylo zajímavé vědět, kolik lidí si v současnosti užije Vánoce v pokoji, radosti, lásce a klidu, obklopen rodinou a lidmi, které má rád. Jedno je však jisté, že drtivá většina lidí většinu času stráví sháněním dárků pro své blízké. K tomu samozřejmě u mnohých patří starosti s rozpočtem, který jsme schopni na dárky vyčlenit.

Určitě každého napadlo, jaké by to bylo úžasné, kdyby každý rok stačilo zajít si do peněžního ústavu a příslušnou sumu potřebnou na nákup dárků bychom si jen vyzvedli. Pak už není nutné dělat nic, jen utrácet. A úplně ideální je stav, kdy máte naspořené nějaké peníze a nechcete, aby po několika letech došlo k tomu, že vaše zdroje budou vyčerpány. Podívejme se, jak tuto sumu investovat a každý rok inkasovat vánoční výnosy.

Jelikož jde o investici určenou převážně investorům, kteří se zhodnocováním peněz nezabývají denně a na profesionální úrovni, můžeme vynechat takové instrumenty, jako jsou futures kontrakty, nebo FOREX apod. Ty jsou určené spíše spekulantům, a těm investorům, kteří vědí do čeho jdou a jsou si plně vědomi rizika (u těchto pákových produktů zvlášť vysoké), které jsou v honbě za co nejvyššími výnosy ochotni podstoupit. Je tomu ale nutné věnovat dostatek času a určité teoretické znalosti se také určitě hodí. Na dlouhodobé investování tyto produkty vhodné určitě nejsou.

Pro doporučení masám, lidí, kteří nemají zájem ani čas se věnovat investování na plný úvazek, existuje několik vhodných nástrojů, o nichž jsme v našich článcích hodně psali. Podílové fondy, certifikáty, nebo ETF (indexové akcie obchodované na burze). Jednou z nevýhod pro domácí investory je skutečnost, že velká většina investičních produktů ještě pořád není dostupná v koruně, i když situace se například v oblasti certifikátů začíná zlepšovat.

Největší skupinu ještě stále tvoří podílové fondy, z nichž si nenáročný investor může vybrat dostatek produktů do svého portfolia. Nejrizikovějšími a nejvýnosnějšími fondy zůstávají fondy akciové, z nich největší růstový potenciál mají fondy orientované na rozvíjející se trhy (východní Evropa, Asie, jižní Amerika). Zajímavé výnosy mohou přinášet také vyspělé akciové trhy, jako je západní Evropa, USA, nebo Japonsko.

Velkou skupinou jsou fondy smíšené. Podle toho, kterou skupinu nástrojů kapitálového trhu ve své strategii preferují, se rozdělují na dynamické (převaha akcií), balancované a defenzivní (převaha dluhopisů). Poměr jednotlivých druhů cenných papírů v jejich portfoliu se může (v závislosti na strategii) v čase měnit.

Vyděláte i bez rizika

Konzervativní část tvoří dluhopisy. I mezi nimi však panují určité rozdíly, které určují jak jejich výnosový potenciál, tak jejich rizikovost. O fondech fondů jako samostatné skupině není třeba psát. Buď jde o fondy orientované na určitou jednou skupinu fondů (akciové, dluhopisové), nebo jsou to běžné smíšené fondy.

Investice s očekávaným výnosem kolem 30 000 Kč instrument podíl investovaná částka Kč roční výnos roční výnos Kč dluhopisy vládní; investiční stupeň 50% 200 000 5% 10 000 dluhopisy rozvíjející se země; vysoký výnos 25% 100 000 8% 8 000 akcie vyspělé ekonomiky 25% 100 000 12,0% 12 000 dohromady 100% 400 000 - 30 000

Kdo riskuje, má bohatšího ježíška?

Ti investoři, kteří nemají na Vánoce velké nároky a spokojí se v případě velké nadílky například se sumou 30 000 Kč (cena dvou párů nových lyží), mohou investovat většinu prostředků do málo rizikových nástrojů. Sem patří například fondy orientované na kvalitní dluhopisy v investičním stupni, vládní dluhopisy, nebo v určitých případech také nástroje peněžního trhu. Ty však v době nízkých úrokových sazeb stěží vydělají na poplatky, a proto je v tabulce neuvádíme. Své místo si samozřejmě najdou také dluhopisy s vysokým výnosem, a určitě není dobré zapomínat na akcie. Ty sice budou představovat menšinovou složku, ale vyhýbat se jim by byla chyba.

Investice s očekávaným výnosem kolem 100 000 instrument podíl investovaná částka Kč roční výnos roční výnos Kč akcie rozvíjející se země 75% 450 000 19% 85 000 akcie vyspělé ekonomiky 15% 90 000 12% 11 000 dluhopisy rozvíjející se země; vysoký výnos 10% 60 000 8% 5 000 dohromady 100% 600 000 - 101 000

Instrumenty zaměřené na akcie samozřejmě budou převládat u investorů, kteří chtějí nakupovat dražší dárky, případně je jejich rodina tak rozvětvená, že udělat radost úplně všem je vskutku náročný úkol a bude jim třeba alespoň 100 000 Kč (cena plazmového televizoru a dobrého počítače) bez toho, aby investovali mnohem větší sumu. Největší skupinu představují akcie rozvíjejících se trhů, ale své místo si určitě najdou také akcie z vyspělých trhů, případně smíšené dynamické fondy. Menšinovou záležitostí budou dluhopisy, které plní v portfoliu úlohu pojistky v případě nepředvídaných výkyvů.