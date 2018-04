Jak si dobře vybrat střední školu

O skutečné pokračování studia je dobré se systematicky zajímat už od sedmé třídy základní školy. Při výběru vhodné školy nebo učiliště je nutné brát v úvahu nejen schopnosti dětí, ale také možnosti dalšího uplatnění v praxi. Podle odborníků ze škol a pedagogicko-psychologických poraden je třeba shánět informace alespoň rok dopředu. Již v osmé, a hlavně pak v 9. třídě využívat dnů otevřených dveří v jednotlivých středních školách. Ty se konají většinou během října až ledna. V některých základních školách se koncem osmých tříd pořádají společně s rodiči konzultace, kdy třídní učitel a výchovný poradce doporučí, jaká střední škola či střední odborné učiliště by byly pro žáka nejvhodnější. Někteří výchovní poradci se včas a podrobně informují o všem, co ke své práci potřebují, a snaží se být dětem maximálně nápomocni. Při posouzení, jak se lze s vybraným oborem v budoucnu uplatnit, mohou pomoci i informační střediska úřadů práce nebo personální agentury.Rodiče by měli informace o možnostech studia co nejdříve shánět sami a připravit pro dítě co nejširší nabídku - ukázat různé profese. "Vhodné je vzít dítě třeba na exkurzi do zaměstnání ke známým, aby se představa práce stala konkrétnější," doporučuje psycholožka Lucie Tumpachová z pražské pedagogickopsychologické poradny. Vždy je třeba zamyslet se nad prospěchem, zájmy, schopnostmi a požadavky dítěte. "Debaty ohledně výběru škol je třeba vést demokraticky, věnovat jim dostatek času a brát vážně, co děti říkají a co si přejí," vysvětluje psycholožka. Rodiče někdy nutí dítě jít na školu, kterou nemusí zvládnout. Měli by dát na rady a zkušenosti odborníků a nenutit děti do příliš náročného studia.Pedagogicko-psychologická poradna může pomoci nejlépe v případech, kdy si děti (ale i rodiče) nejsou jisté. Pokud jejich zájmy nejsou vyhraněné, lze soustavou testů, které zde absolvují, odhalit opravdové schopnosti a předpoklady. "Můžeme poznat oblasti, ve kterých by dítě mohlo být úspěšnější, a tudíž spokojenější," říká Lucie Tumpachová. Vyšetření v poradně je vhodné například u žáků s výborným prospěchem, jsou-li nějaké pochybnosti, zda dítě náročné gymnaziální studium zvládne. Také u žáků, kteří mají trojky a chtěli by začít studovat. Podle psychologů horší známky leckdy nevypovídají přesně o skutečných schopnostech dítěte. Velmi záleží i na motivaci žáků. Někteří nemají nejlepší předpoklady, ale dosáhnou dobrých výsledků pílí a nasazením. Naproti tomu jsou i výjimečně nadané děti, které studium z různých důvodů nezvládnou.