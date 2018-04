Jak si dobře vybrat střední školu

Podle rad psychologů avýchovných poradců je třeba začít se věnovat výběru vhodné školy dostatečně včas, shánět informace alespoň rok dopředu. Ideální je zajímat se o pokračování studia už od sedmé třídy. V některých základních školách se koncem osmých tříd pořádají společně s rodiči konzultace, kdy třídní učitel a výchovný poradce doporučí, jaká střední škola nebo střední odborné učiliště by byly pro žáka nejvhodnější. Rodiče by měli informace o možnostech studia co nejdříve shánět také sami a připravit pro dítě nabídku - ukázat různé profese. Dobré je dětem představu práce zkonkrétnit - vzít je například na exkurzi ke známým do zaměstnání nebo jim možnost následného uplatnění přiblížit.



Informační a poradenská střediska úřadů práce



V tom rodičům mohou pomoci třeba informační a poradenská střediska pro volbu povolání úřadů práce, kde je možné využít poradenství pro výběr studia. Pracovníci středisek zájemcům vysvětlí, co jimi požadovaná profese obnáší, kde a jak se mohou po skončení studia uplatnit. "V informačně-poradenských střediscích disponují přehledem škol nejen v regionu, ale mají celonárodní informační systém, to znamená, že vám vyhledají školu kdekoliv v celé republice," uvádí Veronika Fantová z Národního vzdělávacího fondu.

"Ministerstvo práce a sociálních věci navíc vydává Atlas školství, kde je možné nalézt adresář institucí v celé ČR, se všemi informacemi potřebnými k podání přihlášky." Tato publikace by měla letos vyjít začátkem příštího měsíce a během října a listopadu bude zdarma doručena výchovným poradcům ve všech základních školách. "Každá škola obdrží dva až tři exempláře, ze kterých mohou rodiče i děti čerpat informace," upřesňuje Veronika Fantová.



Pedagogicko-psychologické poradny



Poradna může pomoci nejlépe v případech, kdy si děti nebo rodiče nejsou jisti. "Pokud zájmy vašeho potomka nejsou vyhraněné, lze soustavou testů, které u nás absolvují, odhalit opravdové schopnosti a předpoklady," radí Anna Spoustová z Pedagogicko-psychologické poradny v Písku. Mohou poznat oblasti, ve kterých by dítě mohlo být úspěšnější, rozeznají, na co má talent a co mu nepůjde. Vyšetření v poradně je vhodné například u průměrných žáků, kteří mají třeba trojky a chtěli by studovat. Podle výsledků testů se dá usoudit, zda nároky střední školy zvládnou. Podle psychologů však horší známky často nevypovídají nic o schopnostech.



Podívejte se do školy



Během října až ledna se konají na středních školách takzvané Dny otevřených dveří. "To je vhodná příležitost, jak se seznámit s prostředím vybrané školy, se systémem výuky, s pedagogy, a je možné se dozvědět něco i od současných studentů," domnívá se Kateřina Prouzová, učitelka z Brna. Termíny konání těchto návštěvních dní je možné zjistit přímo ve školách. Kontakty a adresy škol se dají najít ve specializovaných brožurách nebo na internetu.



Přehledy středních škol



Další možností, jak získat přehled o možnostech studia na českých středních školách, je opatřit si speciální publikaci se seznamem škol, jejich adresami a nabídkou studijních oborů. Tři brožury Vybíráme střední školu vydává nakladatelství Tauris Ústavu pro informace ve vzdělávání. Podle jeho pracovníků je k dispozici část se školami pražskými. Právě vychází díl Čechy a do konce září bude vytištěna část Morava. Všechny (každá stojí 119 korun) lze dostat přímo na adrese nakladatelství v Praze nebo v síti vybraných knihkupectví, převážně tam, kde je možné zakoupit i učebnice.

Přehledy obsahují mimo jiné seznamy gymnázií čtyřletých i víceletých, středních odborných škol technických, zemědělských, ekonomických, podnikatelských, hotelových, humanitních a zdravotnických a středních odborných učilišť technických, technologických a zemědělských. Přehled studijních oborů na středních školách vydávají každoročně v jednom ze svých podzimních čísel, většinou na přelomu října a listopadu, Učitelské noviny. Další možností je produkt Národního ústavu pro odborné vzdělávání - kniha Kam na školu - střední školy v České republice.

Ta vyjde na konci října a bude stát 155 korun. Podle svých tvůrců má výhodu v tom, že má navíc rejstřík oborů, kde lze hledat podle určitého oboru všechny školy v ČR, které jej vypisují (někdo ví, že chce jít na skláře nebo střední s chemickým zaměřením atd.), informace o studiu při zaměstnání (dálkové, externí, večerní formy studia), informace o podmínkách studia pro zdravotně postižené uchazeče, a to jak o školách speciálních, tak integrujících postižené do běžných tříd. V Národním ústavu pro odborné vzdělávání funguje také Centrum kariérového poradenství. Přehledy škol naleznete i v informačních centrech pro mládež.



***



Důležitost pečlivého výběru studia dokládá i poslední šetření Národního ústavu odborného vzdělávání o uplatnění absolventů středních škol. To ukázalo, že zaměstnání v oboru vyučení chce hledat pouze 60 procent budoucích středoškolských absolventů.