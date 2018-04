Jak si levně zalyžovat

Alpy i Krkonoše: stejně drahé?

Čtyři tisíce korun. To je rozdíl mezi cenou dovolené ve Špindlerově Mlýně a rakouském Ski Amadé. Co za to? Vyplatí se připlatit si? A musí být vůbec lyžování v cizině vždy dražší?

Ubytování a skipas v jednom - ušetříte tisíce

Paušál. Lákadlo, na které zkušený lyžař slyší. Skrývají se pod ním výhodné cenové podmínky ubytování a skipasu neboli lyžařské permanentky. Jaké další slevy na vás čekají?

Skipasy jsou mírně dražší než loni

Parkování a WC zdarma, výběr občerstvení na sjezdovce, příjezdová komunikace do střediska - v tomto některé zdejší zimní areály oproti zahraničním trochu pokulhávají. Odráží se to i v ceně?

Levné a drahé lyžování: jak si zalyžovat co nejlevněji

Říká se, že lyžování je drahý koníček. A je to pravda. Šanci dobře si zalyžovat však mají i ti s prázdnější peněženkou. Jakou výbavu si mohou dopřát a kam se vypravit na hory?

5 rad, jak ušetřit nahorách

Jak vybírat lyžařský zájezd pro celou rodinu tak, abyste za něj neutratili více, než je nezbytně nutné? Na co se vyplatí pamatovat a které zásady dodržovat?