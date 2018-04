Jak si mohou učitelé zvyšovat kvalifikaci jazyků?

Alice Petříková, 29 let, BenešovVystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a po škole jsem strávila tři roky ve Velké Británii. Tam jsem si také udělala mezinárodně platnou jazykovou zkoušku z angličtiny. Měla jsem zájem učit jazyk na nějaké střední škole v Praze, protože vím, že je o učitele jazyka zájem. Po návratu jsem snadno našla místo na gymnáziu, ale nemám potřebnou kvalifikaci. Moje přímá nadřízená je sice s mými znalostmi i výukou spokojena, ale musím splňovat určité předpisy o kvalifikaci učitelů. Zřejmě budu muset absolvovat nejméně tři roky pedagogického vysokoškolského studia, abych mohla učit. Vzhledem k tomu, jaké jsou učitelské platy, musí být člověk opravdu hodně zapálený pro věc, aby takové podmínky splnil.Mám vystudovanou pedagogickou fakultu - obor učitelství pro první stupeň základní školy. Osm let jsem učila češtinu na střední škole v Německu. Po návratu do Čech jsem si udělala státní zkoušku z němčiny a domnívala se, že budu moci vyučovat tento jazyk na střední škole. Mýlila jsem se. Na ministerstvu školství mi bylo doporučeno studovat. Byl pro mne velký problém nalézt školu, která poskytuje rozšiřující studium pro učitele. Našla jsem Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové, kde jsem byla přijata pouze ke studiu oboru učitelství německého jazyka pro první stupeň. Na studijním oddělení jsem se setkala se znevažujícím přístupem k učitelům, kteří se snaží rozšířit si vzdělání a ze základních škol přejít na střední. Vím, že několik středních škol v mém okolí má problém s vyučujícími němčiny. Po osmi letech výuky v Německu mám pocit dostatečné znalosti jazyka a navíc mimořádnou pedagogickou zkušenost. Na střední školu mohu jít učit pouze dočasně na výjimku ministerstva školství, než si dokončím aprobaci. Tu si však dokončit nemohu, na doplňující učitelství pro střední školy mě nevezmou, protože mám aprobaci pro školy základní. Jediným řešením pro mne by bylo začít studovat znovu požadovaný obor. To lze pouze v denním studiu, což je pro mne z rodinných důvodů naprosto nepřijatelné. Nevím, kdo by mě na studiích živil. Přesto mi to na studijním oddělení v Hradci Králové i s ohledem na můj věk a zkušenosti doporučili.Vystudoval jsem pedagogickou fakultu v Praze, obor učitelství češtiny a němčiny pro základní školy. Vím, že pokud bych chtěl učit na střední škole, musel bych jít znovu na fakultu - na rozšiřující studium. To je však podle mých informací otevíráno pouze v denním studiu. Raději si pojedu znalost jazyka vylepšit tam, kde se jím mluví, protože metodiku výuky, myslím, docela ovládám. Pokud budu chtít učit středoškoláky, půjdu na nějakou soukromou školu. Mohu také učit na jazykových školách. Nejspíš se rozhodnu odejít ze školství a budu učit soukromě.