Jak si můžete pojistit domácnost

Co je pojištěno

Předmětem pojištění domácnosti je soubor movitých věcí, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu. Jde o věci v trvale obydleném bytě, který je uvedený v pojistné smlouvě, případně také o věci uložené v nebytových prostorách (např. komory, sklepy), které k bytu náleží. Pojištění se ale vztahuje i na věci, které má pojištěný na sobě nebo u sebe, nebo které odložil na místě k tomu určeném (např. v šatně divadla, restaurace).

Pojištěné jsou i věci, které byly vypůjčeny od někoho jiného a také věci, které se součástí domácnosti teprve průběhem doby staly. Pojištění se může vztahovat ne jen na předměty movité, ale i na stavební součásti bytu, které si pojištěný pořídil na vlastní náklady.

Součástí pojištění domácnosti může být také pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě. To znamená, že pokud pojištěný nebo členové jeho domácnosti způsobí škodu na zdraví nebo na majetku někomu jinému, pojišťovna ji za něj poškozeným zaplatí.

Limity pojistného plnění, výluky z pojištění

V pojistných podmínkách jsou vyjmenovány věci, které pojištění nekryje, někdy je možné si je za zvýšené pojistné připojistit. Jiné věci jsou pojištěny jen do stanovených horních limitů plnění, vyšší škody pojišťovna neproplatí. Limity je rovněž možné zvýšit dodatečným připojištěním. Omezena může být například náhrada peněz v hotovosti, elektroniky, sbírek, starožitností. Výši limitů pojistného plnění a výluky z pojištění by si měl každý pozorně prostudovat a pokud se ho to týká, vyjmenované věci si připojistit.

Před jakými riziky pojištění chrání

Ne všechna níže uvedená rizika jsou nabízena ke krytí u všech pojišťoven v základním pojištění, každá pojišťovna také může mít svou vlastní definici jednotlivých rizik. Např. co je a co není povodeň nebo vichřice. Některá rizika mohou být z pojištění zcela vyloučena. Opět se vyplatí přesvědčit se o tom v pojistných podmínkách předem, aby po pojistné události nedošlo k nepříjemnému zjištění, že toto riziko vůbec pojištěno nebylo. Mezi nejdůležitější rizika krytá pojištěním domácnosti patří:

Běžně pojišťovaná rizika: · požár, úder blesku, výbuch · vichřice, krupobití, zřícení skal, zemětřesení · povodeň nebo záplava · pád letadel a jejich částí, pád stromů, kamení, náraz vozidla · voda z vodovodního potrubí, kapalina nebo pára z topení · krádež vloupáním a loupeží · vandalismus · odpovědnost za škodu v běžném občanském životě

Pokud je to možné, je vhodné pojistit si jen ta rizika, která nás opravdu ohrožují. Tedy není nutné pojišťovat se proti povodni v místě, kde není žádná řeka, nebo proti zřícení skal tam, kde žádné nejsou. Pokud pojišťovna tuto flexibilní možnost nabízí, povede to ke snížení placeného pojistného.

Velmi důležité: Pojistná částka

Pojistná částka by měla být stanovena v takové výši, aby představovala hodnotu všech pojištěných věcí v domácnosti. Její výše se uvádí v pojistné smlouvě a určuje si ji pojistník sám na vlastní zodpovědnost. Vzroste-li tedy hodnota věcí, měla by být zvýšena také pojistná částka. V pojištění domácnosti je pojišťován celý soubor věcí domácnosti, stanoví se proto tzv. „agregovaná pojistná částka“, která by se měla rovnat součtu hodnot všech jednotlivých věcí. Zájemce o pojištění by tedy měl odhadnout cenu věcí, které má doma a podle toho si určit pojistnou částku.

Pojistná částka má dvě základní funkce:

· je základem pro výpočet pojistného

· je horní hranicí pojistného plnění, které pojišťovna vyplatí

Nová a časová hodnota

Jedním z nejdůležitějších kritérií, která je třeba zkoumat před uzavřením pojistky, je Více se o pojištění domácnosti dozvíte v sekci věnované pojištění majetku to, zda jsou věci pojištěny na novou nebo na časovou hodnotu. To znamená, zda pojišťovna vyplatí náhradu škod v nových cenách a bude možné si za pojistné plnění pořídit nové věci, které nahradí původní majetek. A nebo pojišťovna škodu proplatí v ceně časové, která zohlední i opotřebení původního majetku. V tomto druhém případě nebude vyplacené pojistné plnění většinou na znovupořízení věcí stačit.

Pozor při studování pojistných podmínek. Přesto, že je v nich řečeno, že pojištění se sjednává na novou hodnotu, může být stanoveno tolik výjimek, že většina škod stejně bude proplacena v časových cenách, kde se odečítá opotřebení.

Pojistit se nebo ne?

Například podle údajů ministerstva vnitra bylo u nás v roce 2001 spácháno 21 100 krádeží vloupáním, z toho:

Počet krádeží vloupáním v roce 2001 v bytech 6010 v rodinných domech 4580 v chatách a chalupách 10 510

Celková škoda činila 835 mil. Kč.

Nejvíce krádeží se každoročně uskuteční ve velkých městech, nejhůře je na tom samozřejmě Praha.

Na každém tedy záleží, zda dává přednost jistotě a zaplatí si pojistnou ochranu a nebo se spolehne na to, že se mu nic nestane. Čím více rizik nás ohrožuje, tím více bychom měli o kvalitním pojištění uvažovat.

Máte pojištěnou domácnost? Vyplatilo se vám to? Myslíte si, že je to důležité? Podle čeho jste si vybrali pojišťovnu?