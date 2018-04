Jak si najít práci v Evropě

Lidé, kteří chtějí lepší finanční ohodnocení své práce nebo v Česku nemohou sehnat zaměstnání, zvažují práci v zahraničí. Pokud nemáte dostatek odvahy pustit se do hledání zaměstnání na pracovních trzích EU sami, obraťte se na specializované agentury. Na otázku, co všechno pomohou zajistit, odpovídá Tomáš Kadlec z Agentury Irsko: „Nabízíme informační a zpravodajský servis pro práci v zahraničí včetně doplňkových služeb, jako je zprostředkování ubytování, dopravy a pojištění. Můžeme zkontrolovat platnost pracovních smluv a v některých zemích máme i české delegáty, na které je možné se obrátit při sebemenším problému nebo žádosti o radu.“





N a vlastní pěst



„První práci v cizině-brigádu mi zajistila personální agentura. S jejími službami jsem byla spokojená, protože za mě vyřídila téměř veškeré právní a administrativní úkony jak u nás, tak v zahraničí a dodržela vůči mně veškeré závazky,“ říká Alice Kůtová, jedna z těch, které se rozhodly pro práci v cizině. „Jedinou vadou na kráse ale byla malá nabídka pracovních pozic. Proto jsem se po dokončení studia rozhodla hledat zaměstnání v cizině na vlastní pěst. Povedlo se, ale to administrativní martyrium, představující hromadu hlášení, oznámení a pojišťovacích formulářů, bych už znovu zažít nechtěla.“



N ení země jako země

„Pracovní podmínky jsou v jednotlivých zemích a oborech rozdílné,“ reaguje Tomáš Kadlec z Agentury Irsko na otázku, zda členské státy EU nabízejí stejné pracovní podmínky. „Například v Anglii a Irsku jsou u nabídek manuálních činností vyžadovány pouze minimální jazykové znalosti, protože čím dál častěji se s vámi zaměstnavatel domluví polsky, slovensky, rusky nebo česky. Vysvětlení je jednoduché: stejně jako vy pochází z východní Evropy. To však nelze říct o Německu, kde je takových zaměstnavatelů zatím málo.“ Ukvalifikovaných profesí jsou jazykové znalosti většinou podmínkou alespoň na komunikativní úrovni. Nikdo vám nebude vyčítat např. gramatické chyby nebo neznalosti některých slovíček, ale budou vám vyčítat špatnou práci z důvodu nepochopení požadavku zaměstnavatelů, a tedy z důvodu špatných jazykových znalostí.



N ezapomenout na pojištění



Před vycestováním nesmíte zapomenout na sociální a zdravotní pojištění. Pokud jste nezaměstnaní a práci si budete práci teprve hledat, musíte si rovněž vyřídit formality týkající se převodu podpory v nezaměstnanosti. Tyto záležitosti s vámi vyřeší zdravotní pojišťovny a ČSSZ, resp. úřady práce. Veškeré informace týkající se pojištění českých pracovníků v EU získáte v Centru mezistátních úhrad (www.cmu.cz).



Z aregistrujte se



Neméně důležité při hledání zaměstnání v zemích EU je uznání kvalifikace. V případě tzv. regulovaného povolání můžete být totiž požádáni o doložení oprávnění k vykonávání dané profese neboli prokázání kvalifikace. Pokud se tak stane, musíte v dané zemi kontaktovat národního koordinátora pro regulovaná povolání. Spojení na něj naleznete na všech internetových stránkách poskytujících informace o EU.

Na co nesmíte při vycestování zapomenout, je registrace vašeho pobytu v daném státě. Ve všech zemích EU je možno pobývat bez povolení k pobytu po dobu tří měsíců, v řadě z nich se musí cizí státní příslušník v určité lhůtě po příjezdu do země nahlásit na příslušném úřadě.



K do na to má a kdo ne



Ne každý zvládne odloučení od rodiny, přátel a domácího prostředí. Ti, kteří se rozhodnou pracovat dlouhodobě v zahraničí, by proto měli zvážit, zda na to takzvaně mají. Problémy s adaptací na nové podmínky se mohou promítnout u méně „otrlých“ jedinců do psychického stavu, který pochopitelně následně vyvolá potíže v pracovní sféře. A je pouze na každém z nás, zda splněný sen o tučném bankovním kontě za to stojí.



Z kuste EURES poradce



Síť EURES poskytuje prostřednictvím svých poradců uchazečům o práci informace z členských zemí EU. Poradci EURES nabízejí tři základní služby - informace, poradenství a nalezení pracovního místa. V Evropě jich najdete přes 500. V Česku pracují EURES poradci na pověřených úřadech práce.



EURES PORADCI





Z anglického EURopean Employment Services - Evropská služba zaměstnanosti, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Účelem sítě EURES je poskytovat servis pracovníkům, zaměstnavatelům i všem občanům, kteří by chtěli využít výhod zásady volného pohybu osob. Konkrétně jde o tři druhy služeb: poskytování informací, poradenství a nábor/nalezení pracovního místa (hledání odpovídajících poptávek a nabídek). Součástí této sítě se po připojení České republiky k EU staly také české úřady práce. Tuto poradu nabízejí veřejné služby zaměstnanosti všech 25 členských států EU, dále Norska a Islandu, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Dohodu o účasti v síti EURES má také Švýcarsko.