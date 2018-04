Jak si najít práci v roce 2004

Tedy - za sociálně potřebného se nepovažuje ten člověk, který neprojevuje snahu zabezpečit si příjem vlastní prací. Cílem tohoto opatření je zamezit zneužívání systému a podpořit motivaci lidí k práci. S velkou pravděpodobností se pak nezaměstnaní setkají s níže uvedenými změnami od 1. května tohoto roku.



Absolventi škol bez podpory



Absolventi škol, kteří nikdy nepracovali, nebudou dostávat od 1. května 2004 podporu v nezaměstnanosti. Do odpracované doby se již nebude započítávat doba studia, ale pouze veškeré pracovní poměry, které budou zakládat účast na sociálním pojištění (brigády, dohody o pracovní innosti atd.). Toto opatření bylo přijato po vzoru Velké Británie a má motivovat studující k pracovní činnosti již na škole a

Zkušenost s nezaměstnaností po roce 1989 (%) Nebyl nikdy nezaměstnaný ......................74

Byl jednou nezaměstnaný .......................17

Byl dvakrát nezaměstnaný....................... 7

Byl třikrát a vícekrát nezaměstnaný......... 2

starat se včas o hledání pracovního místa. "Absolventi mohou být samozřejmě na úřadu práce evidováni, ale k tomu, aby dostali podporu v nezaměstnanosti, budou muset splnit základní podmínku jako všichni ostatní - v posledních třech letech odpracovat alespoň dvanáct měsíců," říká Kateřina Prejdová z ministerstva práce. Ale to nebude platit, pokud nastoupí rekvalifikaci. Pak mohou absolventi škol podporu v nezaměstnanosti čerpat ihned a po celou dobu rekvalifikace.Z evidence úřadu práce bude vyřazen člověk, který odmítá nastoupit do vhodnéhozaměstnání nebo se podrobit lékařskému vyšetření zdravotního stavu či nespolupracuje s úřadem práce (nedochází na pravidelné konzultace). Dále při neplnění podmínek stanovených v takzvaném individuálním akčním plánu. Ten budou úřady práce povinny nabídnout obtížně zaměstnatelným občanům, absolventům, ženám po rodičovské dovolené, starším lidem. Pokud tento plán uchazeč přijme a nesplní podmínky, které si sám nastavil, může být z evidence vyřazen.Stejná zůstává výše podpory během prvních tří měsíců, kdy činí polovinu průměrného měsíčního čistého výdělku zposledního zaměstnání. Ve zbývající části podpůrčí doby by se výše podpory měla zvednout ze současných 40 na 45 procent. "Pokud se uchazeč účastní rekvalifikace, pak po celou její dobu stejně jako doposud bude pobírat šedesát procent předchozího příjmu," říká Monika Hladíková z ministerstva práce. Délka podpůrčí doby přitom zůstává stejná pro lidi do 50 let věku, a to šest měsíců. Lidé od 50 do 55 let let ji budou moci pobírat devět měsíců, pokud platili důchodové pojištění alespoň 25 let. Uchazečům starším 55 let se podpůrčí doba prodlouží na dvanáct měsíců, pokud toto platili alespoň 30 let.