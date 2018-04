Jak si „nenaběhnout“

Snažte se mít pracovní smlouvu v ruce ještě před odjezdem. Ideální je, když ji zprostředkující agentura nebo právník podrobí auditu, aby se předešlo možným problémům na místě. Jasně by mělo být stanoveno, jaké bude pracovní zařazení, odměna za práci a způsob jejího vyplácení, pracovní doba a kde bude pracoviště.

Naopak zájemce by měl dát pozor na to, zda smlouva neobsahuje nějaká ujednání, se kterými by nesouhlasil: například, že obsluha v restauraci bude chodit „nahoře bez“ a dělat pánům společnost na pokojích.