Stavební spoření zrušte, lákají poradci. Důvěřivcům pak vysají úspory

"Celé je to založené na tom, že zprostředkovatel přesvědčí klienta, aby vypověděl smlouvu o stavebním spoření a místo ní uzavřel smlouvu o investičním životním pojištění, na kterou převede naspořené peníze ze stavebního spoření, " upozorňuje Petr Zámečník, odborník na investice ze serveru Hypoindex.cz.

Vše vypadá na první pohled jako výhodná investice, která přinese tučný výnos. Potíž je, že z úspor ze stavebního spoření nezůstane důvěřivému klientovi ani koruna, nebo jen pár drobných. Jeho peníze se legálně přelijí ke zprostředkovateli a jeho mateřské firmě, pod kterou pracuje.

Základní fakta Investiční životní pojištění Je životní pojištění s investiční složkou

Investiční riziko nese klient

Lze volit investiční strategie (dynamické, konzervativní)

Na čem je tento legální podvod založený?

Finta je v tom, že poradce klientovi poradí, aby na investiční životní pojištění převedl jednorázově peníze na dva roky spoření. Klient tím nabude pocit, že se jedná o jednorázovou investici. Domnívá se, že vloží peníze, o nic se již nemusí starat a prostředky se mu budou po dva roky zhodnocovat.

To je ale mylný pocit, investiční životní pojištění je dlouhodobý produkt.

Přesně tak, uzavírá se zpravidla na dvacet až třicet let. Za dva roky bude pojišťovna vyžadovat další vklad na další rok. Klient se v tu chvíli začne divit, protože mu to zprostředkovatel zatajil. Navíc s tím nepočítá, žije v přesvědčení, že si bude moci po dvou letech peníze vybrat a použít je, na co potřebuje.

Řekněme, že mám na stavebním spoření naspořeno 150 tisíc korun, jaké argumenty na mě poradci použijí, aby mě zlákali?

Většinou se opřou o psychologii člověka, se kterým právě jednají. Základem je, že se snaží přesvědčit, že stavební spoření je špatný produkt, protože má teď sníženou státní podporu i další nevýhody, což je na jednu stranu pravda. Argumentují i tím, že se proslýchá, že budou další změny ve stavební spoření, o kterých se zatím moc nemluví. Vše prezentují velmi přesvědčivě. Jakmile se jim podaří klienta "nahlodat", představí mu nový produkt - investiční životní pojištění. Poukážou na to, že má státní podporu formou daňových výhod a dá se s ním dosáhnout vysoký výnos 12 až 15 procent ročně.

To znamená, že mají předem připravené modelové výpočty?

Ano. Když je klientovi ukážou, investiční životní pojištění vypadá na oko výhodněji než stavební spoření.

Proč se snaží lidi nalákat právě na tento produkt?

Finanční zprostředkovatelé se snaží investiční životní pojištění prodat hlavně proto, že z něj mají nejvyšší provize ze všech srovnatelných finančních produktů. Provize jsou placeny z peněz klienta a klient první dva roky platí pojišťovně prakticky jen na to, aby zaplatila provizi zprostředkovateli, který pojištění sjednal.

Co dalšího mi zprostředkovatel zatají, aby mě přiměl podepsat smlouvu?

Kromě vysokého vstupního poplatku jsou u investičního životního pojištění zpravidla i velké správcovské poplatky, které si účtuje správce za to, že investuje peníze a jak je investuje. Tyto poplatky ukrajují z výnosu investičního životního pojištění zpravidla výrazně více než například u podílových fondů. Zprostředkovatel také argumentuje, že je zde daňová výhoda v podobě odpočtu od základu daně z příjmů. A to až 12 tisíc korun ročně, což je pravda. Už ale nezmíní, že když klient peníze vybere, zaplatí daň z výnosu.

Pokud převedu své úspory ze stavebního spoření na investiční životní pojištění v přesvědčení, že jde o investici na dva roky, co to znamená?

Když se klient nechá přesvědčit, aby si předplatil dva roky investičního životního pojištění, je to totéž, jako by peníze vzal a odevzdal je finančnímu poradci jako dar. Ty peníze již nikdy neuvidí, snad možná jen nějaké drobné. Pojišťovny totiž mají nejčastěji dvouletou stornolhůtu, po kterou zprostředkovatel ručí za to, že klient bude platit sjednané pojistné. Pokud by smlouvu zrušil, nebo přestal platit, musí zprostředkovatel vrátit celou nebo významnou část provize. Předplacením na dva roky si tak zprostředkovatel zajistí, že o provizi nepřijde.

Jak vysokou provizi zprostředkovatel shrábne, když vložím 150 tisíc korun?

Provize u investičního životního pojištění se pohybuje řádově od 140 do 180 procent z ročního pojistného. Při roční platbě ve výši 75 tisíc korun, což za dva roky dělá 150 tisíc korun, vyplatí pojišťovna na provizích nejčastěji 105 až 135 tisíc korun. Samotný zprostředkovatel pak inkasuje v rozpětí od 40 do 80 procent podle toho, na jaké pozici v mateřské společnosti je. To znamená, že si na takovém obchodě vydělá přibližně 42 až 108 tisíc korun.

Co říká Zákon o pojistné smlouvě § 22 Výpověď (2) Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Co se stane, když se po dvou letech rozhodnu, že investiční životní pojištění zruším?

Odkupné bývá po dvou letech zpravidla rovno nule. Takže klient nedostane většinou ani korunu. U některých produktů může dostat pár tisíc korun, ale rozhodně ne podstatnou část z původního 150tisícového vkladu.

Když se někdo nechá napálit, jak se může bránit?

Pokud klient naletěl, doporučuji podat stížnost u společnosti, pod kterou poradce pracuje. Zároveň je dobré obrátit se stížností na Českou národní banku, která má dohled nad finančně poradenským trhem. Doporučuji také co nejdříve začít komunikovat s pojišťovnou, u které je produkt sjednaný, a hledat řešení spolu s ní. Pojišťovny velmi často v těchto situacích vycházejí klientům vstříc a snaží se najít optimální řešení vhodné pro klienta i pojišťovnu.

Jestliže mi po pár dnech dojde, že jsem se nechala napálit, je možné to nějak zvrátit, nebo platí podepsal jsi, je to závazek.

U investičního životního pojištění platí, že je možné tuto smlouvu vypovědět, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy.

